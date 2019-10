Thứ tư, 23/10/2019, 15:08 (GMT+7)

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt dự tranh Oscar

Hãng Sony đăng ký Leonardo DiCaprio và Brad Pitt cho giải nam chính và phụ ở Oscar 2020 với phim "Once Upon a Time in Hollywood".

Động thái này chấm dứt một số tin đồn hai ngôi sao sẽ "giẫm chân" nhau khi cùng dự giải nam chính. Trong phim của đạo diễn Quentin Tarantino, DiCaprio đóng tài tử đang xuống dốc, còn Pitt hóa diễn viên đóng thế cho người này. Họ trải qua thăng trầm ở Hollywood thập niên 1960. Brad Pitt diễn cảnh đấu với Lý Tiểu Long trong "Onc Trailer "Once Upon a Time in Hollywood". DiCaprio có nhiều đất diễn hơn nhưng Pitt nổi bật ở cao trào. Một số báo nhận định ranh giới vai chính - phụ mờ nhạt trong trường hợp Brad Pitt. Cuối cùng, hãng Sony để tài tử tranh nam phụ - hạng mục anh nhiều triển vọng thắng hơn. Một số cây bút cho rằng Brad Pitt đang tiến gần Oscar diễn xuất đầu tiên trong sự nghiệp. Trang Goldderby (lấy ý kiến chuyên gia để tính khả năng thắng giải theo tỷ lệ cá cược) xếp anh là ứng viên số một, theo sau là Al Pacino (phim The Irishman). Pitt từng giành tượng vàng ở vị trí sản xuất, khi 12 Years a Slave thắng "Phim xuất sắc" năm 2014. Về diễn xuất, anh ba lần nhận đề cử với Moneyball, The Curious Case of Benjamin Button (nam chính) và Twelve Monkeys (phụ). Cơ hội của Pitt lần này được cho là cao hơn Leonardo DiCaprio. Trang Golderby không xếp DiCaprio vào top 3 giải nam chính, thay vào đó là Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) và Robert De Niro (The Irishman). Một yếu tố bất lợi của Leo là mới thắng năm 2016 với The Revenant. The Irishman Trailer "The Irishman". Đường đua Oscar nóng hơn hai tháng qua khi hầu hết tác phẩm mạnh ra mắt. Ngày 27/9 ở LHP New York (Mỹ), The Irishman - phim được nhiều người trông chờ của đạo diễn Martin Scorsese - chiếu mở màn. Với 100% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, tác phẩm được nhận định giàu tiềm năng ở nhiều hạng mục như phim xuất sắc, nam chính, nam phụ, đạo diễn và kịch bản chuyển thể. Renée Zellweger (Judy) và Scarlett Johansson (Marriage Story) đang nổi bật ở giải nữ chính, còn Laura Dern (Marriage Story), Jennifer Lopez (Hustlers) dẫn đầu giải nữ phụ. Tuy nhiên, vị thế này có thể thay đổi khi hai tác phẩm mạnh Bomshell (có Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie) và Little Women (có Saoirse Ronan, Emma Watson, Meryl Streep) ra mắt cuối năm. Giải Oscar lần 92 diễn ra ngày 9/2/2020 ở Los Angeles (Mỹ). Ân Nguyễn