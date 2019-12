Trước kia gia đình Lee Young Ae sống tại vùng quê thuộc tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Diễn viên cho hai con tiếp xúc với đồng ruộng, trồng cây, làm việc nhà để phát triển tự nhiên và hiểu được giá trị lao động. Trong chương trình "I will win you over with my channel" của đài SBS, khán giả từng bất ngờ khi hai bé tự giác thu dọn nhà bếp sau khi làm bánh gạo. Lee Young Ae bày tỏ cô không ép buộc mà khéo léo khích lệ con. Điều này giúp các bé hiểu được vấn đề và vui vẻ thực hiện theo.