Lee Byung Hun kỳ vọng 'Parasite' đoạt Oscar

Diễn viên Hàn Quốc Lee Byung Hun dự đoán "Parasite" - đoạt Cành cọ vàng LHP Cannes 2019 - tiếp tục được vinh danh tại Oscar 2020.

Ngày 26/1 trên Enews24, Lee Byung Hun chia sẻ về sự nghiệp và tương lai của điện ảnh Hàn. Anh ấn tượng với thông điệp, những chi tiết ẩn dụ của đạo diễn Bong Joon Ho trong Parasite và choáng ngợp trước thành tích phim đạt được tại các sự kiện điện ảnh danh giá thế giới.

"Có khả năng Parasite đoạt giải Oscar. Tôi rất hy vọng và hào hứng. Từ bước ngoặt của Parasite, các phim Hàn Quốc sẽ được tiếp thêm năng lượng, khí thế hừng hực như một ngọn núi lửa đang hoạt động", Lee Byung nói.

Lee Byung Hun là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ từ năm 2016, bên cạnh các diễn viên Song Kang Ko, Choi Min Sik, Bae Doo Na, Ha Jung Woo và Cho Jin Woong. Các thành viên này có quyền bỏ phiếu cho các hạng mục giải thưởng Oscar.

Tài tử Lee Byung Hun. Ảnh: BH Entertainment.

Parasite được chú ý sau khi đoạt Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes (Pháp) hồi tháng 5/2019. Tác phẩm Hàn Quốc sau đó gây sốt ở cả phòng vé lẫn mùa giải thưởng. Đến đầu tháng một, phim giành 134 giải thưởng và 171 đề cử. Ngày 6/1, Parasite thắng Quả Cầu Vàng hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc".

Tại Oscar năm nay, Parasite làm nên lịch sử khi trở thành phim Hàn đầu tiên được đề cử cả hai mục "Phim xuất sắc" và "Phim quốc tế xuất sắc". Tác phẩm còn được đề cử ở bốn hạng mục: đạo diễn, kịch bản gốc, thiết kế sản xuất và dựng phim. Trước đó, tại SAG Awards - giải quan trọng tiền Oscar, ê-kíp Hàn thắng "Dàn diễn viên xuất sắc" - hạng mục cao nhất sự kiện.

* Trailer "Parasite"

Parasite (Ký sinh trùng) Video: CJ Entertainment.

Lee Byung Hun sinh năm 1970, đóng phim từ năm 1991. Nhờ gương mặt nam tính, anh thường được giao những vai góc cạnh, có số phận thăng trầm. Anh ghi dấu với Những tay đua kiệt xuất, Một cho tất cả, Những ngày tươi đẹp, Mật danh Iris và Masquerade... Anh thuộc số ít diễn viên Hàn tạo được danh tiếng ở Hollywood, qua các bom tấn G.I. Joe: The Rise of Cobra (Cuộc chiến mãng xà, Terminator Genisys (Kẻ hủy diệt 5), Misconduct, The Magnificent Seven... The Man Standing Next (Người kế tiếp) - dự án điện ảnh mới nhất của Byung Hun - công chiếu tại Hàn hôm 22/1.

Tài tử kết hôn với diễn viên Lee Min Jung hồi tháng 8/2013, sinh con trai năm 2015. Anh có biệt danh "ngôi sao lắm tài nhiều tật" vì vướng loạt scandal cặp kè người mẫu trẻ, lộ video nhạy cảm... Ngoài diễn xuất, Lee Byung Hun còn là doanh nhân giàu có, điều hành công ty BH Entertainment và quản lý nhiều ngôi sao hàng đầu như Han Ga In, Han Hyo Joo, Han Ji Min, Go Soo...

Thanh An (theo Enews24, Naver)