Lee Byung Hun, Denzel Washington vào vai cao bồi Mỹ

Hình thể sáu múi của các tài tử Hollywood / Sao nhí 'lột xác' thành những mỹ nhân quyến rũ của Hollywood

Sau Terminator: Genysis và The Good, the Bad, the Weird, Lee Byung Hun tiếp tục được mời tham gia tác phẩm mới ở kinh đô điện ảnh. Diễn viên Hàn Quốc đảm nhận vai một kỵ sĩ sống ngoài vòng pháp luật, đi bảo vệ sự bình yên cho một ngôi làng trong The Magnificent Seven. Nhân vật Billy Rocks của Lee Byung Hun được miêu tả như một "Ninja miền viễn Tây".

Tài tử Hàn Quốc vào vai tay súng sát thủ trong phim.

Đây là lần đầu tiên Lee Byung Hun hợp tác cùng các diễn viên hàng đầu Hollywood như Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke...

The Magnificent Seven nói về bảy con người với những tính cách và khả năng khác nhau, cùng phối hợp chống lại một băng cướp. Trong nhóm, Sam Chilsom (Denzel Washington) là người lãnh đạo đầy quyết đoán. "Thần bài" Josh Farraday (Chris Pratt) với sở thích bom mìn nhận nhiệm vụ oanh tạc từ xa, tiêu hao sinh lực địch. Những thành viên còn lại, dẫn đầu bởi "sát thủ phương Đông" Billy Rocks (Lee Byung Hun) sẽ đánh lẻ, thủ tiêu những tên còn sống sót.

Hình ảnh của Lee Byung Hun cùng Denzel Washington (trái) và Chris Pratt (phía trước) trên poster phim.

The Magnificent Seven được đầu tư kinh phí 95 triệu USD, làm lại phim miền Tây nổi danh cùng tên ra mắt năm 1960 của hai đạo diễn Yul Brynner và Steve McQueen. Phim mới do Antoine Fuqua làm đạo diễn.

The Magnificent Seven (Bảy tay súng huyền thoại) dự kiến chiếu tại Việt Nam từ 23/9.

* Video giới thiệu 7 nhân vật của 'The Magnificent Seven' Giới thiệu 7 nhân vật trong 'The Magnificent Seven'

>> Xem thêm:

Sao nhí 'lột xác' thành những mỹ nhân quyến rũ của Hollywood

Hình thể sáu múi của các tài tử Hollywood

Thùy Liên