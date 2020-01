Lễ trao giải 'Ngôi sao của năm' 2019

Chương trình "Ngôi sao của năm" do báo Ngoisao.net tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ luôn chọn con đường mới lạ, phong cách riêng để có thành tựu bứt phá, lan tỏa và truyền cảm hứng đến hàng triệu người Việt. Hơn 100 nghệ sĩ tham dự, trong đó có diễn viên Trương Ngọc Ánh, ca sĩ Thủy Tiên, Hoa hậu Khánh Vân, Kim Tuyến, Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy...

Đạo diễn Long Kan cho biết sân khấu Ngôi sao của năm 2019 lấy cảm hứng từ chủ đề "Show me your crown", được thiết kế theo phong cách hiện đại với công nghệ và hiệu ứng hình ảnh, mô phỏng chiếc vương miện tỏa sáng đồng thời biến hóa đa dạng để các tiết mục sinh động hơn các năm trước. Ca sĩ khách mời biểu diễn trong chương trình gồm: Chi Pu, Ngô Kiến Huy, Phạm Đình Thái Ngân...

Ca sĩ Chipu tập luyện cùng vũ đoàn trước đêm gala. Ảnh: Ngoisao.

Các đề cử năm nay đều là ứng viên nặng ký cho tám hạng mục bình chọn: "Mỹ nhân của năm", "Ngôi sao Phong cách", "Ngôi sao Triển vọng", "Ngôi sao Phim ảnh", "Ngôi sao Âm nhạc", "Ngôi sao Thời trang", "Ngôi sao Truyền cảm hứng" và "Ngôi sao Cống hiến". Ban tổ chức cũng trao một số giải thưởng phụ khác cho khách mời như: King & Queen of the night, Fashionista of the night, Best Extraordinary Dress.

Các thành viên hội đồng chuyên môn gồm: Siêu mẫu - diễn viên Thanh Hằng, nhà thiết kế Công Trí, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, nhà sản xuất - diễn viên Thanh Thúy, đạo diễn Long Kan... cùng đại diện ban tổ chức.

Kết quả dựa trên đánh giá của hội đồng giám khảo (60%) và bình chọn của khán giả (40%). Cổng bình chọn các hạng mục đóng từ hôm 11/1, hiện một số nghệ sĩ vươn lên dẫn đầu gồm: Hoa hậu H'Hen Niê (hạng mục Mỹ nhân của năm), Nhật Kim Anh (hạng mục Ngôi sao Phim ảnh), Sơn Tùng M-TP (hạng mục Ngôi sao Âm nhạc), Chung Thanh Phong (hạng mục Ngôi sao Thời trang), người mẫu Châu Bùi - Decao (hạng mục Ngôi sao Phong cách), bộ đôi Jack & K-ICM (hạng mục Ngôi sao Triển vọng).

Trailer Ngôi sao của năm 2019 Trailer Ngôi Sao Của Năm 2019. Video: Ngoisao.

Đạt Phan (Ảnh: Bill)