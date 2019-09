Lê Hữu Nam ra tiểu thuyết

Lê Hữu Nam - tác giả cuốn "Mật ngữ rừng xanh" - trở lại với tiểu thuyết "Vì ta còn chờ nhau" sau gần ba năm vắng làng viết.

Mang bệnh tim bẩm sinh, kể từ lần ra mắt tiểu thuyết Vì chưa bao giờ kết thúc (2016), Lê Hữu Nam hầu như dành thời gian "chiến đấu" với thể trạng yếu ớt. Nhiều lần ra vào bệnh viện, chật vật với bình thở oxy, tác giả sinh năm 1986 cho biết nếu không có tình yêu của mẹ, sự gánh vác kinh tế gia đình từ em trai, anh không thể theo đuổi đam mê viết lách cũng như hoàn thành tác phẩm mới.

Sách mở đầu với không gian của một quán cà phê ở Paris, Pháp. Nơi đó, một chàng nhà văn từ Sài Gòn ngóng chờ một cô gái gốc Việt, người anh ví von "là cô gái lạ lùng không chỉ làm đảo lộn tri giác anh trong lần đầu gặp". Trước khi chạm mặt, hai nhân vật Jane và Đỗ An duy trì mối quan hệ qua những lá thư. Họ san sẻ và động viên lẫn nhau. Jane sinh ra ở Đà Lạt, vùng đất của sự lãng mạn, của tình yêu. Cô lắng nghe những nỗi niềm từ Đỗ An với mong muốn lấp đi nỗi buồn và bi quan trong người đàn ông mắc một căn bệnh hiểm nghèo.

Bìa sách "Vì ta còn chờ nhau" (Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ).

Ngoài tuyến nhân vật chính giữa An và Jane, sách còn có các tuyến nhân vật trung gian. Mẹ của An luôn hướng tâm tưởng về người em đã hy sinh ở chiến trường mấy mươi năm trước, hay nỗi nhớ của cựu nhà báo Pháp Liam Song với Viens - một giọng soprano ngọt ngào thời tươi đẹp, sự luyến tiếc và dằn vặt từ người bố nuôi của An khi nhớ về gia đình thân thương của mình trong quá khứ... Những cuộc đợi chờ ấy có thể mang vệt buồn của hoài niệm nhưng có thể là hy vọng để bất cứ ai có thể giữ niềm tin vào cuộc sống.

Dòng tự sự trong bản thảo dở dang của Đỗ An, cũng chính là cái kết của lần hò hẹn, của sự chờ mong giữa những trái tim căng tràn yêu thương, là Jane, là Taylor, là Yến... "Đôi lúc nhìn lại phần đời đã qua, không có nhiều hy vọng về những gương mặt anh ngóng trông sẽ quay về, song nếu chờ đợi có gian nan đến đâu, anh cũng xem đó là đặc ân và chấp nhận đợi chờ đến hơi thở cuối cùng...", tự sự của Đỗ An gói ghém thông điệp vềmối dây quan hệ tình cảm giữa người với người - điều có thể khiến cuộc sống bớt sắc màu u ám của những bi kịch trong thực tại.

Tác giả Lê Hữu Nam (phải) cho biết anh giữ được đam mê viết lách nhờ tình yêu thương của mẹ và em trai (trái). Ảnh: HN.

Lê Hữu Nam sinh năm 1986 tại Đà Lạt, chuyển xuống TP HCM năm 12 tuổi để điều trị bệnh tim bẩm sinh đến nay. Ngoài Vì ta còn chờ nhau, anh còn là tác giả của Hành trình trở về (2013), Con đến như một phép màu (2014), Mật ngữ rừng xanh (2015), Cuộc phiêu lưu kỳ thú của Ếch Xanh (2016)...

Hồng Vy