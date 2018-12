Lễ hội âm nhạc Quest ở Hà Nội bị dừng vì chưa có giấy phép

Nhiều đại nhạc hội bị hủy sau sự cố 7 người chết vì sốc thuốc

Ban tổ chức Lễ hội Âm nhạc Quest Festival 2018 mới đây gửi thông cáo báo chí kêu cứu, cho biết chương trình bị cơ quan chức năng dừng đột ngột, gây thiệt hại nặng nề. Theo kế hoạch, sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến 25/11 tại Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam ở Ba Vì (Hà Nội). Ban tổ chức đã dựng sân khấu, đưa hàng trăm nghệ sĩ sang biểu diễn, bán vé cho số lượng lớn khán giả.

Một góc lễ hội Quest 2016.

Ông Nguyễn Thái Bình - Chánh văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phủ nhận thông tin cơ quan chức năng dừng chương trình đột ngột. "Hồi tháng 7, Sở Văn hóa Hà Nội đã cấp phép cho sự kiện. Đến ngày 19/9, cơ quan quản lý thu hồi giấy phép sau sự cố tại lễ hội âm nhạc điện tử ở Hồ Tây, làm bảy người chết. Tuy nhiên, ban tổ chức Quest vẫn cố tình tổ chức lễ hội, buộc cơ quan chức năng phải ngăn chặn", ông Nguyễn Thái Bình nói. Theo ông, làng không đủ cơ sở vật chất cho 2.000 người lưu trú trong ba ngày. Hơn nữa, việc này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bà Nguyễn Thị Thanh Ngân - Phó chánh văn phòng Ban quản lý Làng văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam - cho biết ngày 23/11, ban tổ chức đã dỡ sân khấu sau khi nhận biên bản dừng.

Lễ hội Quest được tổ chức lần đầu năm 2013, do một nhóm người nước ngoài sống ở Việt Nam sáng lập. Mỗi năm, chương trình thu hút hàng nghìn khách du lịch trong, ngoài nước tham dự. Lễ hội từng được kênh CNN (Mỹ) và tờ The Guardian giới thiệu.

Khách Tây quậy tưng bừng trong khu cắm trại ở Ba Vì Quang cảnh lễ hội Quest 2016.

Sau sự cố bảy người tử vong do sốc thuốc trong lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) tại Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) tối 16/9, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội dừng cấp phép các loại hình âm nhạc tương tự cho đến khi có kết luận của cơ quan điều tra. Đối với các sự kiện đã được cấp phép nhưng chưa diễn ra, ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở - cho biết Sở đã yêu cầu dừng tổ chức. Hiện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chưa có dấu hiệu cấp phép lại cho loại hình trên.

Hà Thu