Làng nhạc thế giới 10 năm qua

Dịch vụ âm nhạc trực tuyến gia tăng, Hip-hop lên ngôi, K-Pop lan rộng toàn cầu trong thập kỷ qua.

Nhà phê bình âm nhạc Brett Milano của trang uDiscoverMusic đánh giá âm nhạc những năm 2010 đầy bất ngờ. Không chỉ xuất hiện những gương mặt mới, thứ hạng các thể loại nhạc nhiều biến động, đồng thời diễn ra cách mạng trong cách người dùng tiếp cận sản phẩm.

Sự gia tăng các dịch vụ nhạc trực tuyến

Các ứng dụng nhạc trực tuyến (streaming) ngày càng được ưa chuộng, kể từ sự ra đời của Spotify năm 2008. Đến nay, các dịch vụ trực tuyến tính phí như Spotify, Apple Music, Amazon Prime Musichay Pandora chiếm tới 80% doanh thu ngành công nghiệp âm nhạc, theo Udiscovermusic.

Cùng đó là sự tham gia của Youtube - ứng dụng được ví như phiên bản MTV hiện đại (MTV là kênh truyền hình Mỹ chuyên giới thiệu các MV). Youtube còn giúp phát hiện những tài năng như The Weeknd, Justin Bieber hay Carly Rae Jepsen. Hiện trang này sở hữu khoảng 1,8 tỷ người dùng.

'The Morning' - The Weeknd Sau khi "The morning" xuất hiện trên Youtube năm 2012, The Weeknd lập tức được ca sĩ Drake để ý.

Hip–hop (Rap) lên ngôi

2010 là thập kỷ đầu tiên Rap thống trị nền nhạc thế giới, sau 40 năm ra đời. Hip–hop đến đỉnh cao năm 2017, theo xếp hạng của Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế IFPI. Trong 10 nghệ sĩ của năm đó, có tới tám người theo dòng nhạc Hip–hop: Drake, Kendrick Lamar, Eminem, Bruno Mars hay The Weeknd... (trừ Ed Sheeran và Taylor Swift).

Theo thống kê của BuzzAngel, năm 2017, Hip-hop chiếm 20,9 % lượng tiêu thụ bài hát và đạt mức 24,7 % trong năm 2018, đồng nghĩa gần một phần tư ca khúc ở Mỹ là Rap. Cardi B, Future, Migos hay Post Malone, Lizzo là những rapper gây chấn động làng nhạc thế giới.

Ca khúc rap "Truth Hurt" (2017) của Lizzo đứng đầu Billboard 100 trong bảy tuần.

Đương đại hóa nhạc đồng quê

Sự kết hợp của nhạc đồng quê với Hip-hop mang đến thay đổi lớn cho thể loại nhạc xuất phát từ thành phố Nashville (bang Tennessee, Mỹ). Hai trong số ca khúc đồng quê nổi tiếng nhất 2019 - Old Town Road của Lil Nas X và The Git Up của Blanco Brown - đều mang màu sắc Hip–hop. Bài hát mới đây của ca sĩ nhạc đồng quê Blake Shelton - Hell Right - cũng có Rap.

Old Town Road - Lil X Nas và Billy Ray Cyrus "Old Town Road" (2018) của Lil Nas X đứng đầu Billboard Hot 100 trong 19 tuần – là ca khúc giữ vị trí quán quân lâu nhất lịch sử bảng xếp hạng.

BBC nhận xét: "Nhạc đồng quê thập niên 2010 có bước nhảy hiện đại thực sự", nhờ xuất phát điểm là Taylor Swift cùng sự nổi lên của những ngôi sao thế hệ mới như Kacey Musgraves với album Same Trailer Another Park (2013) hay các nhóm nhạc Anh - The Shires, Ward Thomas. Theo The Guardian, một nghiên cứu của Hiệp hội Nhạc đồng quê (CMA) chỉ ra 1/3 khán giả trẻ của Anh, đặc biệt những người sinh sau năm 2000, yêu thích nhạc đồng quê.

Nghệ sĩ Anh để lại dấu ấn đậm nét

Sau thời đại của Adele, Amy Winehouse, Coldplay, hai ngôi sao mới nổi từ xứ sở sương mù - Sam Smith và Emeli Sandé - tiếp tục gây ấn tượng. Nổi bật hơn cả là Ed Sheeran và nhóm nhạc One Direction.

Ngày 11/12, Ed Sheeran được Official Charts Company công nhận là "Nghệ sĩ của năm" ở Anh. Ca sĩ có 12 bản thu đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Anh, 79 tuần đứng hạng nhất tại các bảng xếp hạng album và đĩa đơn bán chạy trong thập kỷ. Martin Talbot - giám đốc Official Chart Company - nhận xét ca sĩ 28 tuổi thống trị làng nhạc từ năm 2010 đến 2019.

Ed Sheeran - Shape of You "Shape of you" của Ed Sheeran đạt kỷ lục khi trụ vững trên BXH Billboard 100 33 tuần, đứng đầu trong 12 tuần.

Trong khi đó, One Direction được nhiều tạp chí chuyên môn đánh giá là một trong những nhóm nhạc thành công nhất mọi thời, cùng những huyền thoại như NSYNC, New Kids On The Block, Backstreet Boys, Jonas Brothers, The Beatles...

K-pop lan rộng toàn cầu

BoA và Wonder Girls là những người đầu tiên đặt nền móng Hàn Quốc trên bản đồ âm nhạc thế giới cuối thập kỷ 2000. Nhưng làn sóng Hallyu bắt đầu có chỗ đứng ba năm sau đó với hiện tượng Gangnam Style (2012) của Psy. Ngày nay, nhiều đại diện tới từ Hàn Quốc đang "làm mưa làm gió" khắp các sân khấu châu Á, châu Âu và thế giới.

Với 40 triệu album được bán trên toàn cầu, liveshow vòng quanh thế giới cháy vé trong vài phút, BTS được so sánh với The Beatle những năm 1960, theo Vogue Anh. Ngoài BTS, Black Pink tạo nên lịch sử khi là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất mọi thời trên Billboard Hot 100.

MV Kill This Love "Kill This Love" – album đứng thứ 41 trên Billboard Hot 100 – thứ hạng cao nhất của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trên BXH này.

Tạp chí Vogue đánh giá K-pop thực sự chiếm lĩnh thế giới những năm 2010. Nhà phê bình âm nhạc Brett Milano cho rằng yếu tố khác biệt trong âm nhạc thập kỷ qua là sự góp mặt mạnh mẽ của K-pop.

