Lana Del Rey hủy diễn ở Israel

Ngày 1/9, nữ ca sĩ thông báo trên Twitter về việc hủy diễn ở lễ hội âm nhạc Meteor Festival. Cô cho biết muốn đối xử công bằng với người hâm mộ ở Palestine lẫn Israel nhưng không thể sắp xếp trình diễn ở hai nơi.

Trước đó, Lana Del Rey bị những người theo phong trào tẩy chay văn hóa Israel chỉ trích vì có kế hoạch biểu diễn ở đất nước này. Cô bày tỏ hoạt động âm nhạc của bản thân hoàn toàn không liên quan tới chính trị. Tuy vậy, phản ứng hủy diễn của nữ nghệ sĩ được cho là chịu sức ép từ các nhà hoạt động người Palestine. Họ kêu gọi các doanh nghiệp, nghệ sĩ và các đại học hạn chế ảnh hưởng của Israel, nhằm gây sự chú ý về vấn đề "đàn áp thuộc địa đối với người Palestine".

* MV "Love" của Lana Del Rey

Love

Trên trang Facebook của chương trình, ban tổ chức Meteor Festival đáp trả quyết định của ca sĩ Mỹ: "Cảm ơn Lana Del Rey vì đã chọn chúng tôi để đánh bóng tên tuổi". Năm 2014, cô từng hủy lịch diễn tại Tel Aviv (thủ đô Israel) vì lo ngại cuộc giao tranh giữa nước này và phe Hamas tại dải Gaza. Mối quan hệ căng thẳng giữa Palestine và Israel đã kéo dài hàng thập kỷ qua, tâm điểm xung đột là dải Gaza.

Ca sĩ Lana Del Rey. Ảnh: Variety.

Lana Del Rey, 33 tuổi, nổi danh toàn cầu từ năm 2011 sau khi ra mắt single Video Games. Đi hát từ năm 18 tuổi, đến nay, cô phát hành năm album, thực hiện bốn tour diễn và đoạt nhiều giải thưởng uy tín. Năm 2013, cô được đề cử danh hiệu Grammy cho Best Pop Vocal Album (Paradise), Best song written for visual media với ca khúc Young and Beauty. Ở Grammy năm nay, Del Rey lần thứ tư được đề cử ở hạng mục Best Pop Vocal Album cho Lust for Life. Đến nay, cô bán hơn 14 triệu album toàn thế giới. Màu sắc âm nhạc của Del Rey chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa pop của Mỹ, thập niên 1950-1960.

Lễ hội âm nhạc Meteor Festival sẽ diễn ra ở Kibbutz Lehavot Habashan, Israel, từ ngày 6 đến 8/9. Sự kiện nhằm kết nối tài năng âm nhạc nước này và quốc tế. Ban tổ chức kỳ vọng đây là liên hoan âm nhạc độc lập và tiên phong với tầm quan trọng và chất lượng tốt nhất từ trước đến nay ở Trung Đông. Sự kiện quy tụ trên 50 màn biểu diễn của các nghệ sĩ.

