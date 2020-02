Lana Condor: 'Bạn trai viết thư cho tôi hàng ngày'

Ngôi sao gốc Việt Lana Condor nói bạn trai - diễn viên Anthony De La Torre - tinh tế và lãng mạn, luôn viết thư tình cho cô.

Lana Condor (tên thật: Trần Đồng Lan) trở lại với vai Lara trong phần ba series tình cảm To All the Boys I've Loved Before trên Netflix, khởi chiếu từ ngày 12/2. Dịp này, cô chia sẻ về mối tình với bạn trai Anthony De La Torre - theo cô là đẹp hơn trên phim.

Nữ viên viên tiết lộ bạn trai thuộc mẫu người tinh tế, lãng mạn trái ngược nhân vật Peter cô yêu trên màn ảnh. "Điểm giống duy nhất giữa hai người là Anthony thường nhìn tôi đắm đuối như cách Peter nhìn Lara vậy. Anthony luôn quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của tôi", cô nói trên StyleCaster.

Lana Condor và bạn trai Anthony De La Torre. Ảnh: Elle.

Lana hẹn hò Anthony từ năm 2015 sau khi quen tại lễ trao giải Emmy, hiện sống cùng nhà ở Seattle (Mỹ). "Anh ấy viết thư tình cho tôi mọi lúc mọi nơi. Anh dán tin nhắn yêu thương lên gương phòng tắm vào những ngày tôi phải dậy sớm đi quay phim. Sau giờ làm, anh mua món tôi yêu thích và bày biện nó trên bàn ăn, đính kèm những mẩu giấy nói tự hào về tôi", Lara kể trên Elle.

Khi đóng To All the Boys I’ve Loved Before, Lana vướng tin đồn "phim giả tình thật" với bạn diễn Noah Centineo. Nhiều khán giả ghép hai người thành đôi, gửi thư nặc danh tới Anthony yêu cầu anh chia tay bạn gái. "Chúng tôi đều cảm thấy tổn thương sau sự việc đó. Nhiều người hâm mộ nói yêu mến tôi nhưng lại làm tổn thương những người tôi yêu quý", Lana nói. Tuy nhiên, cô được bạn trai động viên và cùng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Anthony De La Torre sinh năm 1993, hơn Lana bốn tuổi, là diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ. Anh từng đóng thuyền trưởng Jack Sparrow thời trẻ trong phần phim Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales năm 2017. Anh cũng góp mặt trong một số dự án như series 100 Things to Do Before High School, bộ phim kinh dị Lords of Chaos. Anthony là thành viên ban nhạc The Fell, từng viết tặng Lana một ca khúc với nhan đề Know Me. Hai người cũng dự định thực hiện dự án âm nhạc chung trong tương lai.

To All the Boys I've Loved Before trailer Lana Condor Lana Condor trong "To All the Boys I've Loved Before". Video: Netflix.

Lana Condor sinh năm 1997 ở Cần Thơ, được gia đình người Mỹ nhận nuôi, học múa và diễn xuất tại các trường nổi tiếng. Cô chạm ngõ điện ảnh với vai dị nhân Jubilee trong X-Men: Apocalypse (2016). Lana nữ vụt sáng thành sao nhờ series To All the Boys I've Loved Before, thu hút đông đảo khán giả trẻ tại Mỹ.

Đạt Phan (theo StyleCaster, Elle)