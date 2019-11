Lân Nhã nhường Uyên Linh khi hát

TP HCMLân Nhã chọn bản phối cao hơn tông của anh để Uyên Linh phô diễn giọng hát khi song ca trong liveshow "Chẳng phải tình cờ" chiều 9/11.

Cả hai tổ chức liveshow chung sau chín năm cùng bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2010. Giữa chương trình, họ song ca Thà như giọt mưa (Phạm Duy). Ca khúc được phối để tôn giọng nữ trung (mezzo) của Uyên Linh, do đó cô hát thoải mái hơn so với Lân Nhã. Kết thúc tiết mục, Uyên Linh hỏi Lân Nhã: "Tông hơi cao đúng không anh?". Cô cảm ơn đồng nghiệp đã chọn bản phối cao hơn với giọng của mình, nhường "đất" để cô tự do phô diễn.

Uyên Linh, Lân Nhã hát 'Thà như giọt mưa' Uyên Linh, Lân Nhã hát 'Thà như giọt mưa' (sáng tác: Phạm Duy). Video: M.N.

Uyên Linh cho biết đó cũng là tính cách cô thích nhất ở Lân Nhã: hiền lành, luôn nhường nhịn đàn em và không giành giật với ai điều gì. "Linh chỉ mong anh Nhã sẽ luôn giữ bản chất như thế, không màu mè, gân guốc để chứng tỏ bản thân. Cứ lặng lẽ, chăm chỉ như thế, Linh tin sự nghiệp của anh sẽ rộng mở hơn nhiều", cô nói.

Trong liveshow, Uyên Linh chỉ hát lại vài bản hit cũ như Bài hát của em (Trang), Người hát tình ca (Lưu Thiên Hương)... Thời gian còn lại, cô thử sức với cái mới, qua những nhạc phẩm cô chưa từng trình diễn. Với Cô đơn (Nguyễn Ánh 9), cô tự nhận bản thân liều lĩnh khi chọn một ca khúc khó của nhạc sĩ gạo cội, từng được nhiều diva đàn chị biểu diễn như Trần Thu Hà, Thanh Lam... Hát xong ca khúc, cô thở phào vì rất "đã" khi vượt qua một thử thách của bản thân.

Với bản Never enough (nhạc phim The greatest showman), cô hát để nói lên quan điểm làm nghề: chưa bao giờ thấy đủ trong âm nhạc. Khi hát Fallin' (hit của Alicia Keys) - tiết mục cô từng biểu diễn trong Vietnam Idol 2010, ca sĩ thoải mái tung tẩy với lối hát đậm chất soul. Cô còn đề nghị ban nhạc đánh lại đoạn điệp khúc để "phiêu" thêm lần nữa.

Uyên Linh hát "Falling" Uyên Linh hát "Faling" (Alicia Keys). Video: M.N.

So với Uyên Linh, Lân Nhã rụt rè, kiệm lời hơn. Với nam ca sĩ, đây là show lớn đầu tiên anh tự tổ chức, trong khi đồng nghiệp của anh đã có nhiều đêm nhạc riêng. Nhiều lần, anh nói run quá nên không biết chia sẻ gì, chỉ giới thiệu ca khúc rồi hát. Nhưng khi cất giọng, nam ca sĩ tự tin hơn, đắm chìm trong những bản cover nhạc Hoa (Hoa tàn - Tình nồng - Niềm đau chôn dấu), nhạc Trịnh (Chiều một mình qua phố), Vũ Thành An (Bài không tên cuối cùng)... Anh thử sức với vũ đạo khi hát lại bản hit nhạc ngoại Sway.

Lân Nhã hát 'Bài không tên cuối cùng' Lân Nhã hát 'Bài không tên cuối cùng' (Vũ Thành An sáng tác). Video: M.N.

Giữa chương trình, những video thời cả hai thi Vietnam Idol 2010 và hiện tại được chiếu xen kẽ, giúp người xem nhận ra quá trình trưởng thành của họ sau gần 10 năm. Khán giả nhiều phen bật cười khi xem lại hình ảnh cũ của Uyên Linh với mái tóc cắt tém, đôi mắt xếch "y hệt con trai" - như cô tự nhận. Họ xuýt xoa trước cách Lân Nhã đàn piano và cưng nựng hai con trong tổ ấm của anh.

Cặp ca sĩ cũng giãi bày về những thay đổi của họ trong âm nhạc lẫn đời sống. Lân Nhã kể thành công của anh có được nhờ nỗ lực rời công việc văn phòng để chuyển sang đi hát, từng muốn bỏ nghề rồi gây chú ý trở lại ở chương trình Mặt nạ ngôi sao 2017. Uyên Linh tâm sự, niềm hạnh phúc hiện tại là được hát những gì cô thích, thỉnh thoảng đi du lịch xa cùng bạn bè, hay tự chăm sóc mình trong căn hộ độc thân.

Uyên Linh, Lân Nhã trong liveshow chung sau gần 10 năm. Ảnh: Đại Ngô.

Suốt liveshow, Uyên Linh và Lân Nhã thể hiện hơn 20 ca khúc, giữ chân hơn 500 khán giả trong gần ba giờ. Sân khấu được thiết kế để ca sĩ tự do, ngẫu hứng cùng ban nhạc đánh live. Phông nền sân khấu thay đổi linh hoạt với màn hình LED để gợi cảm xúc phù hợp cho từng tiết mục.

Cặp ca sĩ kết liveshow bằng hai tiết mục song ca. Với Em và tôi (Thanh Tùng), họ ôn lại một thuở thanh xuân qua nhạc phẩm từng hát chung ở Vietnam Idol. Với Cảm ơn tình yêu (Huy Tuấn), họ gửi lời tri ân đến khán giả cùng các đồng nghiệp hỗ trợ cho liveshow như đạo diễn Quang Dũng, giám đốc âm nhạc Hoài Sa... Quang Dũng cho biết anh không lấy thù lao khi dàn dựng chương trình để ủng hộ hai đàn em.

Uyên Linh tên đầy đủ là Trần Nguyễn Uyên Linh sinh năm 1987, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Hà Nội. Cô là quán quân Vietnam Idol năm 2010. Sau cuộc thi, Uyên Linh phát hành album Giấc mơ tôi (2012), đĩa đơn Chờ người nơi ấy (2012), Chiếc lá mùa đông (2013), album Ước sao ta chưa gặp nhau (2014), Portrait (2017)... Lân Nhã tên đầy đủ là Trần Lân Nhã, sinh năm 1986. Sau khi thi Vietnam Idol, có thời gian anh tạm ngưng hát, chuyển sang nghề lồng tiếng. Năm 2017, anh trở lại trong cuộc thi Mặt nạ ngôi sao, đoạt giải quán quân The mash up, tổ chức loạt minishow Kể câu chuyện tình.

Mai Nhật