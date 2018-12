Lady Gaga khóc tưởng nhớ nạn nhân vụ xả súng hộp đêm đồng tính

‘Til It Happens to You’ – lời bênh vực phụ nữ bị xâm hại của Lady Gaga / Lady Gaga giấu gia đình chuyện bị cưỡng dâm ở tuổi teen

Tối 13/6 (giờ địa phương), Lady Gaga tham gia cùng hàng nghìn người bên ngoài City Hall ở Los Angeles, Mỹ tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng ở hộp đêm đồng tính Pulse, bang Florida. Khi đọc bài phát biểu và gọi tên 49 nạn nhân, Lady Gaga bật khóc.

Lady Gaga liên tục khóc khi đọc bài phát biểu.

Ca sĩ 30 tuổi nói: "Chúng tôi tiếc thương cho sự mất mát này, những con người tuyệt vời này. Họ là người con, người cha, người mẹ trong mỗi gia đình. Họ đều là anh chị em của chúng ta. Nhưng tối nay, tôi sẽ không để sự tức giận và phẫn nộ của bản thân làm lu mờ mục đích chúng ta ở đây, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân, các thành viên của cộng đồng LGBT".

Ngăn những dòng nước mắt chảy dài, Lady Gaga tiếp tục: "Chúng ta đại diện cho lòng từ bi và sự trung thành của hàng triệu người trên khắp thế giới, những người dành niềm tin cho ta".

Ca sĩ nổi tiếng ăn mặc giản dị trong buổi tưởng nhớ các nạn nhân tại Orlando.

Lady Gaga đứng trước một số người cầm bảng chữ ghép thành tên Orlando - nơi diễn ra vụ xả súng. Phía dưới, một số người nâng cao lá cờ cầu vồng, biểu tượng của cộng đồng LGBT. Ca sĩ nổi tiếng nói tiếp: "Ngày mai, tôi hy vọng chúng ta có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Nhưng đêm nay, ngay bây giờ, Orlando, chúng tôi ở bên các bạn. Chúng tôi ở đây để tưởng nhớ các nạn nhân".

Ca sĩ Born This Way sau đó bỏ mũ, đọc to tên của từng nạn nhân trong vụ thảm sát đẫm máu ở Mỹ. Trước đó, vụ xả súng ở Orlando sáng sớm 12/6 tại hộp đêm đồng tính Pulse khiến 49 người thiệt mạng.

Lady Gaga khóc khi đọc tên các nạn nhân ở Orlando

