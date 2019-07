Lady Gaga, Adele là thành viên Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ

Hai ca sĩ nhận vinh dự vì có những thành tích nổi bật trong lĩnh vực phim ảnh, sân khấu.

Ngày 2/7, Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ công bố danh sách các thành viên mới. Lady Gaga sẽ là thành viên của ban Diễn viên với các vai trong A Star Is Born, Frank Miller's Sin City: A Dame to Kill For và ban Âm Nhạc nhờ các ca khúc Shallow (A Star Is Born). Til It Happens To You (phim The Hunting Ground). Ca sĩ Adele được mời vào ban Âm nhạc với ca khúc Skyfall từng đoạt giải Oscar năm 2013.

Adele (trái) và Lady Gaga. Ảnh: Eonline.

840 nghệ sĩ khác cũng nhận được lời mời từ Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ, nâng tổng số thành viên lên hơn 9.000 người. Diễn viên Sterling K. Brown, Claire Foy, Letitia Wright, Tom Holland cũng góp mặt trong bản danh sách.

Theo AP, danh sách thành viên của Viện Hàn lâm Điện ảnh đa dạng về quốc gia, sắc tộc và giới tính. 842 thành viên đến từ 59 quốc gia. Số thành viên nữ nhiều hơn số thành viên nam. 29% thành viên mới là người da màu. Kể từ năm 2015, tổng số thành viên nữ của nhóm tăng từ 25% lên 32% trong khi người da màu tăng gấp đôi, từ 8% đến 16%.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ được thành lập năm 1927 để vinh danh các thành tựu trong điện ảnh, hiện chia làm 17 nhánh. Hàng năm, các thành viên chọn ra những người thắng giải Oscar theo một quy trình phức tạp. Giải thưởng Oscar 2020 của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 9/2, sớm hơn vài tuần so với bình thường.

