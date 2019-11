La Phạm mang cảm hứng về 'Lady Macbeth' vào áo dài

Thiết kế áo dài lấy cảm hứng từ nhân vật của nhà văn Shakespeare diễn trong show 'Sleep no more' đánh dấu mốc 3 năm phát triển của La Phạm.

Tham dự show diễn đầu tiên của La Phạm có nhiều người đẹp showbiz nổi tiếng như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu thế giới người Việt Ngô Phương Lan, hoa hậu Dương Thùy Linh... Sau show tổ chức tại trường THPT Chu Văn An, nhà thiết kế La Phạm chia sẻ cảm xúc và những trăn trở trong con đường thời trang 3 năm qua.

Diễn viên Tăng Thanh Hà bay ra Hà Nội dự show diễn của La Phạm.

- Khi mới về Việt Nam, chị làm quen với môi trường thời trang trong nước như thế nào để tìm định hướng phát triển thương hiệu La Phạm?

- Khi mới về nước tôi dành nhiều thời gian quan sát, đi nhiều nơi để học hỏi những kinh nghiệm của anh em, bạn bè. Dù ở nước ngoài lâu năm, thấm nhuần văn hóa, thẩm mỹ phương Tây nhưng với tôi thời trang là cái duyên, dù ở bất cứ đâu cũng có thể hình thành ý tưởng. Bởi mỗi đất nước đều có nền văn hóa riêng, đều có lịch sử phát triển sâu, rộng.

Tại Việt Nam tôi cảm nhận thẩm mỹ thời trang hội tụ nét đẹp xưa và nay, vừa truyền thống nhưng vẫn hòa với xu hướng hiện đại của thế giới. Tôi thường xuyên đi du lịch để khám phá nhiều nến văn hoá khác nhau trên thế giới, chính vì vậy tôi muốn trong các thiết kế của mình phải là sự hội tụ của văn hoá Đông-Tây, phảng phất những giá trị truyền thống nhưng vẫn phù hợp với thời thế bây giờ.

Hoa hậu Ngô Phương Lan diễn mở màn show diễn "Sleep no more".

- Vì sao chị quyết định đi theo con đường thiết kế áo dài?

Áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam. Tôi cảm thấy áo dài truyền thống rất đẹp, nhưng tại sao phụ nữ chỉ chọn chúng mặc trong những dịp lễ tết, sự kiện trang trọng. Tôi đã ấp ủ ý nghĩ làm thế nào để chiếc áo có thể xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống. Suy nghĩ này giúp tôi gây dựng thương hiệu thiết kế áo dài của riêng mình.

Tôi không muốn khách hàng mua áo dài của mình về chỉ để làm vật kỷ niệm, những sản phẩm này phải được khách hàng thực sự yêu thích, mặc hàng ngày.

- Cảm hứng và nguồn gốc của cái tên La Phạm bắt nguồn từ đâu?

- Tôi từng có một người bạn trai làm trong lĩnh vực truyền thông ở Mỹ, anh ấy giống như "chàng thơ" của tôi. Khi tôi hỏi ý kiến anh ấy về cái tên dành cho thương hiệu, anh nói trong tiếng Tây Ban Nha các dòng họ đều có chữ "La", tôi nghĩ thương hiệu dành cho phái đẹp, nếu ghép với các chữ cái thuần Việt, nhưng khi người nước ngoài bỏ dấu đi, mà vẫn hiểu được ý nghĩa sẽ rất thú vị. Nên tôi chọn La Phạm, nếu đọc bỏ dấu sẽ là "La Pham" rất giống từ "La Feme - có nghĩa là một người phụ nữ" trong tiếng Pháp.

Hai người mẫu Mai Giang (trang phục đen) và Ngọc Anh Nana đảm nhận vai trò vedette của show "Sleep no more".

- Chị gọi bạn trai cũ là "chàng thơ", ngoài truyền cảm hứng cho tên thương hiệu, anh ấy còn giúp gì cho chị trong công việc?

- Không chỉ truyền cảm hứng, anh ấy còn là người hỗ trợ tôi về mặt tinh thần. Anh từng dẫn tôi đi xem một vở kịch tương tác ở New York cách đây hai năm, mang cho tôi rất nhiều cảm hứng. Sau show đó, tôi đã nói với anh rằng một ngày nào đó mình sẽ làm một bộ sưu tập mang cảm hứng về show diễn này.

Cách đây một năm anh qua đời, tôi muốn thực hiện lời hứa bằng hành trình sáng tạo bộ sưu tập "Sleep no more" để tưởng nhớ "chàng thơ" của mình.

NTK La Phạm cùng các ‘nàng thơ’ trong show diễn "Sleep no more"

- Tại sao chị tổ chức show diễn "Sleep no more" ở trường Chu Văn An?

- Đạo diễn của show diễn - Hoàng Công Cường và nhà sản xuất của show là Mỹ Trang đều là người bạn thân thiết của tôi trong cuộc sống. Cường hiểu những câu chuyện, ý tưởng về bộ sưu tập cần một địa điểm ấm cúng, nhẹ nhàng, có chiều sâu văn hóa. Vì thế khi tìm tới trường Chu Văn An, Công Cường cảm thấy khu nhà bát giác nằm trong khuôn viên rất thích hợp để xây dựng runway giúp các người mẫu thể hiện trang phục của tôi.

Đường runway có hình chữ L, có 3 ý nghĩa, L bắt đầu của chữ La Phạm, L bắt đầu của chữ Love (Tình yêu giúp tôi có cảm hứng trong thời trang) và L cũng là bắt đầu của chữ Lady Macbeth – nhân vật là ý tưởng của BST và show diễn lần này.

- Chị đã chuyển tải cảm hứng về nhân vật Lady Macbeth biến hóa trong thiết kế áo dài như thế nào?

- Tôi chọn phong cách thời trang quý tộc, xa hoa pha một đường nét của những phụ nữ tự do thập niên "Jazz 20s" vào tà áo dài. Lông vũ, ren, vải nhung giúp những bộ áo dài quyền lực và hấp dẫn hơn trong mỗi buổi tiệc tối. Những kiểu áo đính ngọc trai, kèm collar, măng séc trắng giúp quý cô thoải mái hơn khi mặc đi làm, giữ vẻ tao nhã, thời trang.

La Phạm mang cảm hứng về 'Lady Macbeth' vào áo dài Hình ảnh trình diễn bộ sưu tập mới tại trường Chu Văn An của La Phạm.



