Kylie Jenner sinh năm 1997 tại Los Angeles (Mỹ), là con gái bà Kris Jenner với Bruce Jenner (về sau chuyển giới thành phụ nữ, lấy tên Caitlyn). Cô được biết đến qua chương trình truyền hình thực tế Keeping It Up With The Kardashians, thực hiện cùng gia đình từ năm 2007.