'Kpop Dance For youth' tặng độc giả 10 phần quà đặc biệt

10 phần quà đến từ nhà trợ vàng của 'Kpop Dance For Youth' sẽ dành cho 10 độc giả may mắn theo dõi livestream vào 15h30 trên Fanpage cuộc thi.

Độc giả theo dõi livestream tại đây

Mỗi phần quà gồm một gel trị mụn và một gel rửa mặt dành cho 10 độc giả trả lời đúng câu hỏi và comment con số may mắn ngay dưới livestream. Đặc biệt, lần này ban tổ chức sẽ bốc thăm 10 con số may mắn, tương ứng với 10 phần quà thay vì chỉ có một con số may mắn như các số trước.

Bộ gel trị mụn và gel rửa mặt của Decumar.

Gel trị mụn Decumar New là sản phẩm bổ sung tinh chất lá chanh sim giúp kiểm soát nhờn, mang đến hiệu quả trị mụn viêm và thâm sẹo, hỗ trợ tái tạo nhanh những tổn thương da do mụn để lại, đồng thời cung cấp độ ẩm, giúp da mịn màng.

Gel rửa mặt Decumar clean chứa Nano Curcumin từ nghệ vàng, chiết xuất lá Neem và Vitamin E, giúp làm sạch nhẹ nhàng, ngăn ngừa vi khuẩn gây mụn.

ĐH Thăng Long Bài thi của đội The Heat (Đại học Thăng Long) tại vòng Biểu diễn "Kpop Dance For Youth".

Bên cạnh minigame, ban tổ chức sẽ cập nhật tình hình tập luyện của top 10 "Kpop Dance For Youth" bằng cách phỏng vấn nhanh đại diện các đội qua điện thoại, chia sẻ về những điều thú vị tại vòng Đối đầu (19h30, ngày 30/11, tại Hội trường A2, Đại học Kinh tế Quốc dân)...

Thành Anh