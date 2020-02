Kirk Douglas tặng 50 triệu USD làm từ thiện

Tài tử quá cố Kirk Douglas nói trong di chúc dành hơn 50 triệu USD cho quỹ từ thiện.

Theo Yahoo, Kirk Douglas - mất hôm 5/2 - có khối tài sản khoảng 61 triệu USD. 50 triệu USD trong số này được dùng cho quỹ từ thiện mang tên ông, tài trợ cho Đại học St. Lawrence (trường cũ của Kirk ở New York), rạp hát Kirk Douglas, đền Sinai và bệnh viện nhi tại thành phố Los Angeles.

Tài tử Michael Douglas, con trai cả của Kirk, không có tên trong di chúc. Michael hiện có khối tài sản khoảng 300 triệu USD.

Kirk Douglas (trái) và con trai Michael Douglas. Ảnh: Fox News.

Kirk Douglas sinh năm 1916, là diễn viên nổi tiếng trong thập niên 1950 tại Hollywood, ghi dấu ấn với dòng phim chính kịch, chiến tranh. Ông từng ba lần được đề cử Oscar cho vai nam chính với các phim Champion (1949), The Bad and the Beautiful (1952) và Lust for Life (1956). Năm 1996, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ trao ông giải Oscar danh dự với hơn 50 năm hoạt động trong ngành điện ảnh. Con trai ông - Michael Douglas - nối nghiệp cha và trở thành diễn viên nổi tiếng, từng đoạt giải Oscar.

Có tuổi thơ nghèo khó, Kirk tích cực làm từ thiện sau khi thành công. Ông cùng vợ thứ hai Anne Buydens (hiện 100 tuổi) lập quỹ từ thiện từ năm 1964. Họ kết hôn năm 1954, có hai con trai - Peter và Eric. Kirk và Anne sống với nhau hơn 60 năm, đến khi nam diễn viên qua đời. Trước Anna, ông cưới Diana Dill năm 1943 và có hai con trai, diễn viên Michael và Joel Douglas, ly dị năm 1951.

Kirk Doughlas trong phim "Spartacus" Kirk Doughlas trong phim "Spartacus". Video: Movieclips.

Đạt Phan (theo Yahoo)