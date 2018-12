Kim Yoo Jung cảm ơn fan ủng hộ trong thời gian chữa bệnh

Loạt phim giúp Kim Yoo Jung thành 'Nữ thần cổ trang' thế hệ mới / Mỹ nhân 'Mây họa ánh trăng' tốt nghiệp trung học

Tối 21/5, Kim Yoo Jung chia sẻ trên Instagram cô đang cố gắng hồi phục sức khỏe. "Cảm ơn mọi người đợi tôi, ủng hộ tôi thời gian qua", người đẹp 19 tuổi viết. Diễn viên còn cảm ơn đoàn phim Clean with Passion for Now thay đổi kế hoạch quay để đợi cô trở lại. Cô mong muốn thông qua phim mới, khán giả sẽ thấy hình ảnh Kim Yoo Jung khỏe mạnh, diễn xuất tốt hơn trước. Đây là trạng thái đầu tiên của Kim Joo Jung từ khi cô thông báo dừng công việc do thể chất suy yếu hồi tháng 2. Cô được chẩn đoán mắc bệnh tuyến giáp và phải phẫu thuật.

Diễn viên Kim Yoo Jung.

Phim Clean with Passion for Now dự kiến quay trong tháng tư, tuy nhiên đoàn phim đã dời lịch quay vào nửa cuối năm 2018 vì Kim Yoo Jung. Nữ diễn viên sắm vai Gil Oh Sol - cô gái vui vẻ, không ngại dính bẩn - giúp đỡ một chàng trai mắc chứng sợ bẩn vượt qua nỗi sợ hãi.

* Kim Yoo Jung trong "Mây họa ánh trăng"

Vẻ xinh đẹp của Kim Yoo Jung trong 'Mây họa ánh trăng'

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, đóng phim từ lúc bốn tuổi. Chưa đầy 19 tuổi, cô góp mặt trong hơn 50 phim điện ảnh lẫn truyền hình, trong đó có Nữ hoàng Seondeok, Dong Yi, Mặt trăng ôm mặt trời, Mây họa ánh trăng... Với lịch làm việc dày đặc, Yoo Jung không ít lần gặp vấn đề sức khỏe. Năm 2016, cô phải nhập viện cấp cứu do suy nhược cơ thể vì áp lực công việc. Nữ diễn viên tốt nghiệp cấp ba hồi tháng 2 và quyết định không thi đại học nhằm tập trung phát triển sự nghiệp.

Như Anh