Kim Tae Hee, Rain giảm giá thuê bất động sản vì Covid-19

Vợ chồng Kim Tae Hee, Bi Rain giảm 50% giá thuê các mặt bằng của họ để giúp đỡ người kinh doanh trong tình hình khó khăn vì Covid-19.

Theo Starnews, trong tháng 3, Kim Tae Hee giảm giá thuê bất động sản của cô tại phường Yeoksam còn Rain giảm giá tòa nhà của anh ở Cheongdam-dong, đều ở Gangnam, Seoul. Cả hai ủng hộ phong trào "Chủ nhà tốt bụng" ở Hàn Quốc, nhằm thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ gánh nặng với những người kinh doanh vì dịch Covid-19. Ngoài Rain, Tae Hee, vận động viên bóng rổ Seo Jang Hoon giảm 10% giá thuê bất động sản của anh tại Seoul. Diễn viên kiêm MC Hong Suk Chun cũng hưởng ứng phong trào này.

Vợ chồng Rain, Kim Tae Hee. Ảnh: Harper's Bazaar.

Vợ chồng Rain, Kim Tae Hee sở hữu nhiều bất động sản với tổng trị giá hơn 50 tỷ won (hơn 42 triệu USD). Hiện, Tae Hee đóng Hi Bye, Mama - phim truyền hình của đài tvN về tình mẫu tử, tình cảm gia đình. Hôm 1/3, đoàn phim ngừng quay do một thành viên nghi nhiễm nCoV. Sau khi nhân viên này được xét nghiệm âm tính, Hi Bye Mama trở lại ghi hình. Phim quay đến đâu phát sóng đến đó, chiếu được bốn trong tổng 16 tập.

Seo Woo Jin trong "Hi Bye Mama" Tae Hee trong "Hi Bye Mama". Video: tvN.

Nhiều sao Hàn Quốc quyên góp tiền, vật tư y tế giúp đỡ người dân chống dịch. Tài tử Hyun Bin quyên góp 200 triệu won (gần 3,9 tỷ đồng). Han Hyo Joo, T.O.P... đóng góp 100 triệu won (1,9 tỷ đồng). Tài tử Lee Min Ho quyên tặng 300 triệu won (gần sáu tỷ đồng) cho các tổ chức từ thiện.

Hàn Quốc hiện là ổ Covid-19 lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục với 5.328 ca dương tính nCoV và 32 người tử vong. 60% ca mắc nCoV liên quan tới các tín đồ của Tân Thiên Địa tại Daegu hoặc những người có liên hệ với họ. Hàng loạt sao giải trí bị đồn là tín đồ của giáo phái này. Ngày 4/3, công ty quản lý của Lee Byung Hun, Lee Dong Wook... phủ nhận các nghệ sĩ là thành viên giáo phái và cho biết sẽ kiện những người tung tin thất thiệt.

Như Anh (theo Starnews)