Nhờ diễn xuất trong phim On the Beach at Night Alone (Biển đêm một mình, 2017), Kim Min Hee trở thành mỹ nhân Hàn đầu tiên đoạt giải Gấu Bạc "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim Berlin năm 2017. Cô thủ vai Young Hee - cô gái tốt bụng, ngọt ngào nhưng có nhiều ẩn ức dồn nén và nỗi đau không biết tỏ cùng ai. Vì vậy, cô chọn cách diễn thay đổi tâm trạng nhanh giữa các thái cực vui buồn, yêu thương, hờn giận. Giới chuyên môn quốc tế nhận xét Min Hee thành công khi biến hóa thành Young Hee lúc điềm tĩnh, bất cần, lạc quan, khi thô lỗ, nông nổi, tuyệt vọng chỉ sau vài ngụm rượu.