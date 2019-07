Kim Kardashian nhận 2,7 triệu USD bồi thường từ hãng thời trang Mỹ

Người đẹp "siêu vòng ba" thắng kiện Missguided USA về việc hãng này sử dụng hình ảnh cô quảng cáo trái phép.

Theo Pagesix, các thẩm phán kết tội Missguided USA nhiều lần sử dụng tên và hình ảnh của Kim Kardashian trong các bài viết quảng cáo. Kim sẽ nhận khoản bồi thường 2,7 triệu USD (khoảng 62,8 tỷ đồng). Đồng thời, tòa án yêu cầu hãng thời trang trả 600.000 USD phí thuê luật sư cho Kim và cấm vĩnh viễn các hoạt động quảng cáo liên quan đến người đẹp.

Người đẹp "siêu vòng ba" Kim Kardashian. Ảnh: Hollywood Life.

Tháng 2, Kim Kardashian đệ đơn kiện Missguided USA, đòi bồi thường 10 triệu USD. Trong đơn, người đẹp cho biết hãng thiết kế các bộ đồ dựa trên các trang phục trong những bức ảnh cô đăng trên Instagram. Hãng còn sử dụng hình ảnh và tên cô trong các bài quảng cáo khiến khách hàng nghĩ Kim có hợp tác với họ.

Kim Kardashian, sinh năm 1980, là người mẫu, doanh nhân nổi tiếng tại Mỹ. Năm 2007, người đẹp được công chúng biết tới khi cùng gia đình tham gia chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. Kim hiện là doanh nhân trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp. Cô sở hữu trang Instagram hơn 143 triệu người theo dõi. Theo Harper Bazaar, nhiều nhãn hàng chăm sóc da và y tế thường thuê cô quảng bá sản phẩm với giá hơn một triệu USD mỗi bài viết.

Đạt Phan (theo Page Six)