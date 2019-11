Kim Kardashian hạn chế sexy vì chồng con

Người đẹp "siêu vòng ba" Kim Kardashian hứa với chồng giảm đăng hình gợi cảm trên mạng xã hội vì các con.

Ngày 5/11, Kim nói trên chương trình The Real cô thay đổi cách ăn mặc sau khi sinh con thứ tư hồi giữa năm. "Việc hạn chế sexy chủ yếu vì các con đang lớn dần. Kanye rất lo chúng bị ảnh hưởng xấu", người đẹp nói.

Kanye West và Kim Kardashian tại sự kiện Met Gala hồi tháng 5. Ảnh: Reuters.

Theo Kim, Kanye từng rất ủng hộ sở thích chụp ảnh gợi cảm của vợ. Cô nổi tiếng với những bức hình gợi cảm, từng thực hiện nhiều bộ ảnh khỏa thân và nội y. Tuy nhiên, chồng cô gần đây thay đổi quan điểm. Giữa tháng 10, chương trình truyền hình thực tế về gia đình Kardashian tiết lộ vợ chồng Kim cãi vã vì bộ đồ người đẹp chọn dự sự kiện thời trang Met Gala hồi giữa năm. "Tôi nhìn các cô gái tại sự kiện và nhìn lại vợ mình. Tại sao vợ tôi cần khoe cơ thể giống những cô gái đó. Những năm qua, tôi không nhận ra việc này ảnh hưởng xấu tới tâm hồn mình. Bộ đồ đó về cơ bản là nội y. Nó rất gợi cảm. Nhưng vợ tôi đang khoe cho ai xem?", Keany West nói trên chương trình Keeping Up With The Kardashians.

Kim cho biết thời gian qua hai vợ chồng cũng thường tranh luận về chủ đề nuôi con. Rapper yêu cầu bỏ TV khỏi phòng của các bé và cấm con gái North - sáu tuổi - trang điểm.

Kim Kardashian hóa trang dịp Halloween cùng con gái . Ảnh: Instagram.

Kim Kardashian (38 tuổi) và Kanye West (41 tuổi) bắt đầu hẹn hò từ tháng 4/2012. Hai người đi đến hôn nhân tháng 5/2014. Kim có bốn con cùng Kanye, gồm: North (năm 2013), Saint (năm 2015), Chicago (năm 2018) và bé trai mới sinh Psalm. Kim từng gặp vấn đề khi sinh nở hai con đầu tiên, được chẩn đoán mắc chứng tiền sản giật. Vợ chồng cô quyết định tìm đến phương pháp mang thai hộ, thuê người khác sinh bé Chicago và Psalm.

