Kiều Trinh: 'Tôi hối hận vì nhiều lần đánh con bầm mình'

Diễn viên cho biết có lúc từng không kiểm soát cơn giận, làm con gái tổn thương.

Trong chương trình Bốn mùa yêu thương phát sóng tối 17/7, Kiều Trinh trò chuyện với MC Cát Tường về cách nuôi dạy con khi làm mẹ đơn thân. Chị cho biết: "Tôi từng qua hai lần đò, chịu những đau khổ, bất hạnh và cả những trận đòn roi của chồng đến mức trọng thương". Theo chị, những ám ảnh của quá khứ khiến bản thân có lúc suy nghĩ khắt khe trong cách giáo dục con.

Kiều Trinh và con gái Thanh Tú. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Kiều Trinh nói nhiều năm trước, có lần, cô giáo báo con gái Thanh Tú cúp học hai tuần. Chị hỏi lý do nhưng con vẫn chối. "Tức quá, tôi lấy chổi đánh con. Sau đó, nhìn những vết bầm hằn trên người Tú, tôi hối hận tột cùng vì không kiểm soát được cảm xúc", chị kể. Có những lần đánh con xong, Kiều Trinh lấy roi tự đánh mình xem có đau không. "Mình còn đau cỡ này, con mình nhỏ xíu sao chịu nổi", chị chia sẻ.

Diễn viên nói chị nhận ra những đứa trẻ thường bị đánh có xu hướng che giấu bản thân và nói dối, lâu ngày rất khó kiểm soát hành vi. Sau này, bà mẹ đơn thân cố gắng học cách kiềm chế cơn giận. So sánh giữa việc dùng bạo lực và lời nói để dạy con, Kiều Trinh thấy sự nhẹ nhàng hiệu quả hơn. Chị chọn cách làm bạn với các con. Diễn viên tự hào vì đã vượt qua những ám ảnh quá khứ, thay đổi để trở thành bà mẹ tốt.

Kiều Trinh kể chuyện đánh con gái Kiều Trinh ân hận nhớ lại những lần đánh con. Video: Bốn mùa yêu thương.

Thanh Tú sinh năm 1997, là con gái lớn của diễn viên Kiều Trinh. Năm 17 tuổi, Thanh Tú đã có vai chính đầu tay trong phim điện ảnh Dịu dàng, đóng cùng Dustin Nguyễn và từng tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan. Trong năm 2017, Thanh Tú dự thi Hoa hậu Đại dương và vào đến vòng chung kết. Người đẹp được đánh giá cao với chỉ số hình thể đẹp: 86-59-87 cm, cao 1,66 m. Tuy nhiên, cô không đạt được thành tích gì. Cô cũng đăng ký thi The Face 2017, The Look 2017... nhưng đều rút lui hoặc sớm dừng chân.

Kiều Trinh sinh năm 1976, từng thể hiện các vai diễn trong Mùa len trâu, Bi, đừng sợ!, Rừng đen... Chị trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, có hai con. Năm 40 tuổi, chị sinh con thứ ba nhưng giấu danh tính bố đứa trẻ.

Vân An