Khuôn mặt bảy con mắt ở Met Gala mất 5 tiếng thực hiện

Cách hóa trang của diễn viên Ezra Miller để lại ấn tượng mạnh với công chúng tại sự kiện diễn ra ở New York (Mỹ).

Quá trình Kim Kardashian chọn váy siết eo dự Met Gala / Váy áo cầu kỳ của sao ở Met Gala

Với chủ đề "Camp: Notes on Fashion" ở dạ tiệc thời trang Met Gala 2019 vừa qua, nam diễn viên Ezra Miller chọn thể hiện hình ảnh siêu thực. Anh diện bộ suit kẻ sọc của Burberry, corset pha lê bên ngoài tạo nét châm biếm. Đặc biệt, khuôn mặt được vẽ thêm năm con mắt phụ, tạo ra ảo ảnh khiến mọi người thích thú lẫn hoa mắt.

Hậu trường vẽ mắt cho Ezra Miller ở Met Gala 2019 Quá trình vẽ mắt của Ezra Miller.

Chuyên gia trang điểm Mimi Choi là người vẽ mắt cho Ezra. Cả hai bắt đầu trang điểm từ 4h để kịp hoàn thiện trước 9h30 vì Ezra có buổi chụp hình. Mỗi con mắt mất khoảng 200 bước và ít nhất 30 phút thực hiện. Mimi Choi chọn vẽ năm mắt bởi số lượng này phù hợp khuôn mặt của Ezra. "Ezra có cấu trúc xương tuyệt vời, nếu vẽ nhiều quá trông sẽ rất nặng nề và có cảm giác bị nhồi nhét", cô nói trên The Guardian.

Đầu tiên, cô vẽ một cặp mắt ở dưới song song với mắt thật, tiếp đó là đôi mắt ở giữa và cặp mắt ở trên cùng của trán. Hai con mắt này được vẽ gần nhau để tổng thể tạo nên một đường tròn. Sau đó, hai nghệ sĩ quyết định vẽ thêm lông mày giả để tăng hiệu ứng thị giác cho khuôn mặt nhiều mắt.

Ezra Miller trên thảm đỏ Met Gala 2019.

Để đảm bảo lớp hóa trang bền cả ngày, Mimi sử dụng màu acrylic và rất nhiều phấn lót, phấn phủ siêu mịn, siêu bám. Cô cho biết nếu trang điểm với kem thông thường sẽ dễ bị trôi. Mimi đã pha trộn 20 tông của màu vàng, nâu, xám, be và đỏ để làm cho tròng mắt trở nên thật và đúng với kiểu mắt của Ezra thay vì chỉ sử dụng màu trắng. Với đôi môi, chuyên gia dùng Ruby Woo của Mac - một trong những thỏi son đỏ kinh điển của giới làm đẹp.

Mimi Choi là nghệ sĩ trang điểm nổi tiếng với phong cách nghệ thuật độc đáo ở Vancouver, Canada. Sinh ra ở Macau, Mimi cùng cha mẹ di cư đến Canada và sống ở đó từ năm 1990. Sau khi tốt nghiệp trung tâm nghệ thuật Blanche Macdonald năm 2014, cô nổi lên với các tác phẩm ảo ảnh, siêu thực. Mimi cho biết cô bị bóng đè lúc ngủ và khi đó, cô tưởng tượng ra những hình ảnh sống động, đáng sợ. Chúng đã truyền cảm hứng cho nhiều khuôn mặt kỳ quái ở các tác phẩm của cô.

Một số tác phẩm của Mimi Choi.

Ezra Miller sinh năm 1992, là diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà hoạt động xã hội của Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp từ năm 2008 với vai diễn trong phim Afterschool. Trước khi gây chú ý với vai Credence Barebone trong Fantastic Beasts - loạt phim về tiền truyện Harry Potter, anh ghi dấu ấn qua các phim: We Need to Talk About Kevin, The Perks of Being a Wallflower...

Ezra Miller chụp ảnh cho tạp chí Playboy Ezra Miller chụp ảnh cho tạp chí.

Sao Mai