Khoảnh khắc đời thường của Lý Tiểu Long bên vợ con

Bộ phim "Birth of the Dragon" do đạo diễn người Mỹ - George Nolfi - thực hiện lấy cảm hứng từ nhân vật Lý Tiểu Long gây sốt thời gian gần đây. Trang QQ đăng lại những bức hình cũ của huyền thoại võ thuật, cho thấy con người đời thường của ông. Trong ảnh, Lý Tiểu Long hạnh phúc bên vợ Linda và con trai.