Khloé Kardashian chụp ảnh nude

Người đẹp Khloé Kardashian chụp ảnh khỏa thân quảng cáo cho hãng làm đẹp của chị gái Kourtney.

Ngày 24/9, hãng làm đẹp của Kourtney Kardashian đăng tải bức ảnh Khloé khỏa thân, dùng khăn tắm che người. Bức ảnh do nhiếp ảnh gia Steven Gomillion - từng làm việc với nhiều sao Hollywood như Nick Jonas, Jennifer Lopez... - thực hiện. Bài viết được đăng kèm một danh sách nhạc do Khloé tự chọn để tặng người hâm mộ.

Khloé Kardashian quảng cáo hãng đồ làm đẹp của chị gái. Ảnh: Instagram.

Trước Khloé, các thành viên khác trong gia đình như Kendall Jenner, Kim Kardashian cũng từng quảng bá cho các sản phẩm làm đẹp của Kourtney. Chị em nhà Kardashian đều kinh doanh và làm mẫu ảnh trên mạng xã hội. Tháng 7, công ty truyền thông Hooper HQ cho biết Kylie Jenner và Kim Kardashian thuộc nhóm 10 sao kiếm tiền giỏi nhất từ mạng xã hội. Mỗi bài viết quảng cáo trên trang cá nhân của hai người có giá khoảng một triệu USD (hơn 23 tỷ đồng).

Khloé Kardashian, 35 tuổi, nổi tiếng khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians cùng gia đình. Năm 2009, cô kết hôn với ngôi sao bóng rổ Larma Odom và ly hôn năm 2016. Sau khi ly dị, cô hẹn hò ngôi sao bóng rổ Tristan Thompson và có con gái True (một tuổi). Hai người chia tay đầu năm vì Tristan ngoại tình với bạn của em gái cô. Khloé hiện làm mẫu ảnh trên mạng xã hội và điều hành các hãng thời trang, mỹ phẩm riêng.

Đạt Phan (theo People)