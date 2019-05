Nhà máy đặt tại số 14A, đường 79, phường Tân Quy, quận 7, TP HCM với trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngày 20/4, lễ cắt băng khánh thành nhà máy sản xuất mỹ phẩm Happy Secret diễn ra tại số 14A, đường 79, phường Tân Quy, quận 7, TP HCM. Sự kiện do Hoa hậu doanh nhân Cao Thị Thùy Dung tổ chức, có sự tham gia của nhà sản xuất, nhạc sĩ bầu Minh Chánh; nhà thiết kế Patrick Phạm...

Cao Thị Thùy Dung khoe nhan sắc trẻ trung tại sự kiện khai trương nhà máy.

Hoa hậu doanh nhân Cao Thị Thùy Dung chia sẻ, nhà máy sản xuất mỹ phẩm Happy Secret ra đời là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của thương hiệu mỹ phẩm Top White.

Nhà máy Happy Secret chính thức hoàn thiện các hạng mục xây dựng vào năm 2018, được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại và vận hành bởi bộ phận kỹ sư, kỹ thuật viên cùng nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp nhằm cho ra đời các dòng sản phẩm chất lượng.

Lễ cắt băng khánh thành nhà máy sản xuất mỹ phẩm Happy Secret.

Tại sự kiện, bà chủ Thùy Dung cũng gửi lời tri ân tới các đại lý Top White đã đồng hành cùng chị suốt thời gian qua, đồng thời góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành công trình nhà máy sản xuất mỹ phẩm Happy Secret đạt chuẩn cGMP-ASEAN.

"Chúng ta đã làm tốt phần việc giới thiệu các dòng sản phẩm của hãng trong suốt 6 năm qua. Để đưa Top White trở thành thương hiệu mỹ phẩm mạnh, với sự hỗ trợ của công trình nhà máy Happy Secret đạt chuẩn cGMP-ASEAN, chúng ta sẽ phát triển hơn nữa", Cao Thị Thùy Dung chia sẻ.

Hoa hậu Doanh nhân người Việt tại Mỹ Cao Thị Thùy Dung kiểm tra bên trong khu sản xuất nhà máy Happy Secret.

Ngày 28/1, nhà máy sản xuất mỹ phẩm Happy Secret đạt chứng nhận cGMP ASEAN - Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm. Thùy Dung cho biết, đây không chỉ là vinh dự của thương hiệu mỹ phẩm Top White nói riêng, mà còn là dấu ấn giúp mỹ phẩm Việt Nam khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Đây cũng là thương hiệu mỹ phẩm được thành lập và điều hành bởi Cao Thị Thùy Dung vào năm 2013.

Hoàng Rapper dẫn dắt sự kiện khai trương.

Sau lễ khánh thành nhà máy Happy Secret, tối ngày 21/4, Hoa hậu Cao Thị Thùy Dung tiếp tục tổ chức sự kiện "Top White Best Awards of The Year 2019" tại Gem Center nhằm tôn vinh đại lý có những thành tích bán hàng xuất sắc của năm 2018. Sự kiện quy tụ những ngôi sao của làng giải trí như Noo Phước Thịnh, Isaac, Hoàng Rapper, ông bầu Minh Chánh, NTK Đức Vincie, NTK Patrick Phạm...

(Nguồn: Top White)