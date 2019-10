Khăn lụa Hermès đầu tiên trưng bày tại triển lãm nghệ thuật Việt Nam

Triển lãm 'Di sản Hermès - In Motion' mở cửa tự do 8h - 18h, từ ngày 25/10 đến 3/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Tại triển lãm, khách tham dự có thể chiêm ngưỡng bộ sưu tập những vật phẩm đặc trưng của thương hiệu nước Pháp như chiếc khăn lụa đầu tiên của nhà Hermès - Jeu des omnibus et dames blanches, Chiếc tủ đựng ly được thiết kế cho du lịch tàu thủy, bàn viết thư được gấp gọn để mang theo mọi lúc mọi nơi hay một bộ dụng cụ lữ hành của một sĩ quan quân đội...

Tìm hiểu thêm về triển lãm tại: tamsonvn.com/hermes-heritage-in-motion/hoặc đăng ký tham gia tại đây.