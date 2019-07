Khán giả Hàn yêu cầu phát lại phim của Cha In Pyo, Jang Dong Gun

Đài MBC chiếu lại sáu phim truyền hình "Cú nhảy cuối cùng", "Tình yêu trong sáng", "Tình anh trao em", "Sự thật" và "M".

Đài MBC cho biết sáu phim được chiếu lại là những tác phẩm được khán giả đề nghị nhiều nhất. Các tác phẩm này giúp tên tuổi Cha In Pyo, Jang Dong Gun, Choi Ji Woo, Shim Eun Ha và nhiều minh tinh Hàn lan tỏa châu Á. Có hàng chục nghìn người mong muốn được xem lại loạt phim ăn khách thập niên 1990 và năm 2000.

Cha In Pyo và Shin Ae Ra trong phim "Tình anh trao em" cách đây 25 năm.

Tình anh trao em (All my love for you hoặc Love is in your Embrace, 1994) là phim đầu tiên được MBC phát lại, vào 16h từ ngày 3/7. Tác phẩm có sự góp mặt của Cha In Pyo, Shin Ae Ra và Á hậu Hàn Quốc 1992 - Lee Seung Yeon.

Phim lấy bối cảnh tại một trung tâm thương mại lớn ở Seoul. Trong ngày khai trương, ông chủ tịch bất ngờ qua đời sau cơn đột quỵ. Con trai của ông (Cha In Pyo) từ Mỹ vội vã trở về Hàn Quốc. Ban đầu anh định giải quyết các vấn đề phát sinh rồi quay lại Mỹ. Nhưng "tình yêu sét đánh" với cô nhân viên cửa hàng (Shin Ae Ra) khiến anh thay đổi quyết định. Cha In Pyo, Shin Ae Ra "phim giả tình thật" sau tác phẩm này, trở thành cặp vợ chồng mẫu mực của showbiz Hàn.

* Phim "Tình anh trao em"

Cha In Pyo và Shin Ae Ra trong 'Tình anh trao em'

Cú nhảy cuối cùng (The last match) ăn khách nhất Hàn Quốc năm 1994, với tỷ lệ người xem lên đến 48,6 %. Phim kể về cuộc đời, tình yêu của Lee Dong Min (Son Ji Chang) và Yoon Chul Joon (Jang Dong Gun). Họ là bạn thân từ bé, đều đam mê bóng rổ và phải lòng "Nữ thần trường đại học" Jung Da Seul - do minh tinh Shim Eun Ha thủ vai. Tác phẩm còn có sự góp mặt của diễn viên Lee Sang Ah, Lee Jong Won và Heo Joon Ho.

* Shim Eun Ha và Jang Dong Gun trong "Cú nhảy cuối cùng"

Diễn xuất của Jang Dong Gun trong 'Cú nhảy cuối cùng'

M (1994) đạt 52,2 % tỷ lệ người xem, nằm trong top 20 phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách mọi thời. Theo đài MBC, M hồi hộp và bí ẩn, là câu chuyện gây tranh cãi về vấn nạn phá thai và trí tưởng tượng khoa học. Số phận của Ma Ri (Shim Eun Ha đóng) thay đổi khi cô được sinh ra. Linh hồn của đứa trẻ bị phá bỏ xâm nhập vào cơ thể Ma Ri, khiến cô bị thao túng, không thể sống theo ý của mình. Linh hồn cùng tồn tại trong cơ thể Ma Ri được xem là hiện tượng huyền bí, gọi là "M" - nghĩa là sử dụng sức mạnh không thể tưởng tượng để tìm cách trả thù thế giới.

Gook Hee (1999) kể về cuộc đời Gook Hee (Kim Hye Soo đóng), lớn lên giữa thời loạn lạc - chiến tranh giữa hai miền Nam, Bắc Triều Tiên. Dù gặp vô vàn khó khăn, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan, không ngừng nỗ lực và hướng về phía trước. Phim gây sốt với tỷ lệ người xem lên đến 53.1%.

"Tình yêu trong sáng" - tác phẩm giúp Jang Dong Gun, Han Jae Suk, Kim So Yeon và Chae Rim vang danh châu Á.

Tình yêu trong sáng (All About Eve, 2000) đạt tỷ lệ người xem 48.3%, xoay quanh hành trình chinh phục sự nghiệp và tình yêu của hai cô gái xinh đẹp - Jin Sun Mi (Chae Rim) và Huh Young Mi (Kim So Yeon). Cả hai đều theo đuổi nghề MC. Young Mi vốn bản chất lương thiện nhưng vì đố kỵ, tự ti nên đánh mất công việc lẫn chàng trai hiền lành hết mực yêu thương mình. Trong khi đó Sun Mi thăng hoa sự nghiệp và nên duyên với giám đốc Yoon Hyung chul (Jang dong Gun đóng).

* Chae Rim và Jang Dong Gun trong "Tình yêu trong sáng"

Chae Rim và Jang Dong Gun trong 'Tình yêu trong sáng'

Sự thật (Truth) ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2000, đạt 56.5% tỷ lệ người xem. Đây cũng là phim truyền hình có rating cao nhất của Choi Ji Woo. Trong phim, diễn viên thủ vai Lee Ja Young - xuất thân nghèo khó nhưng thông minh. Gia đình Ja Young sống ở tầng hầm trong biệt thự của bạn cùng lớp - Lee Shin Hee (Park Sun Young đóng). Bố cô làm lái xe riêng cho nghị sĩ Jung Wook - bố Shin Hee, mẹ làm giúp việc cho gia đình này. Để con gái thuận lợi vào đại học, vợ chồng nghị sĩ gây áp lực cho bố mẹ Ja Young, ép Ja Young thi hộ đại học thay con gái mình. Từ đây, cuộc sống của hai cô gái có nhiều biến đổi. Nhờ xinh đẹp, giỏi giang, Ja Young được hai chàng trai giàu có theo đuổi - Chung Hyun Woo (Ryu Shi Won) và Park Seung Jae (Son Ji Chang).

* Ryu Shi Won và Choi Ji Woo trong phim "Sự thật"

Ryu Shi Won trong phim 'Sự thật'

MBC cho biết năm phim còn lại sẽ lần lượt lên sóng sau khi Tình em trao anh kết thúc.

Thanh An (theo Hancinema, Newsis,MBC)