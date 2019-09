Kevin Hart ra viện sau tai nạn

MỹNam diễn viên Kevin Hart dần bình phục sau 10 ngày nằm viện vì tai nạn xe hơi.

Ngày 11/9, Kevin được gia đình làm thủ tục xuất viện tại Los Angeles và chuyển đến cơ sở phục hồi chức năng. Theo TMZ, nam diễn viên sẽ dành một tuần tập các bài phục hồi khả năng vận động và theo dõi vết mổ. Nguồn tin cho biết nam diễn viên nóng lòng muốn trở về nhà. Vợ anh - Eniko Parrish - cũng cho biết tình hình sức khỏe của Kevin tiến triển tốt và sẽ sớm bình phục.

Nam diễn viên Kevin Hart. Ảnh: Instagram.

Kevin Hart gặp tai nạn hôm 1/9 trên đường Mulholland ở Malibu (California, Mỹ), khi ở trên xe do người bạn - diễn viên, nhà sản xuất Jared Black - điều khiển. Chiếc xe mất lái và chệch khỏi đường, đâm đổ hàng rào và lao xuống một rãnh nước. Anh được đưa tới bệnh viện Los Angeles và phẫu thuật lưng.

Kevin Hart sinh năm 1979, là nghệ sĩ hài độc thoại và diễn viên. Gần đây, Hart thường cộng tác với Dwayne Johnson (tức The Rock), đóng cùng trong Central Intelligence, Jumanji: Welcome to the Jungle và Fast & Furious: Hobbs & Shaw (vai khách mời).

Trailer phim "Jumanji: Welcome to the Jungle" Kevin Hart đóng cùng The Rock trong "Jumanji: Welcome to the Jungle". Video: Sony.

Đạt Phan (theo TMZ)