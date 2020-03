Ken Shimura: 'Vua hài' mê tửu sắc

Sinh thời, Ken Shimura, được mệnh danh "Vua hài Nhật Bản", thường cùng các cô gái uống rượu ở quán bar dù sức khỏe không tốt.

Ken Shimura qua đời tối 29/3, sau khi nhiễm nCoV. Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn viết trên Twitter bằng tiếng Nhật: "Cảm ơn ông vượt biên giới lãnh thổ, mang đến những tiếng cười sảng khoái cho người Đài Loan. Trên thiên đường, chắc hẳn ông tiếp tục làm nhiều người nở nụ cười. Xin chia buồn sâu sắc".

Cố nghệ sĩ Ken Shimura. Ông từng nhận lời chạy tiếp sức rước đuốc Olympic Tokyo 2020 song sự kiện thể thao phải hoãn sang 2021 còn nghệ sĩ qua đời vì Covid-19. Ảnh: Bunshun.

Ngoài Nhật Bản, Ken Shimura có tầm ảnh hưởng tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Hong Kong, Đài Loan... Theo UDN, nhắc đến ông, nhiều người nghĩ đến cụm từ "cười vỡ bụng". Tin ông qua đời được hơn 450 triệu lượt đọc trên mạng xã hội Weibo. Hàng chục nghìn người cảm ơn nghệ sĩ mang tiếng cười cho họ.

Shimura Ken diễn hài Ken Shimura đóng thầy dạy tiếng Anh. Video: Youtube.

Ken Shimura được mệnh danh "Vua hài" nhờ sự biến hóa trong các vai diễn, khả năng ứng biến linh hoạt. Ông hoạt động sôi nổi từ thập niên 1970. Thập niên 1980, ông là "con cưng" của truyền hình Nhật Bản, có các show hài mang tên mình. Trong đó, show Ken Shimura and the Stupid Lord được diễn từ năm 1986 đến nay. Ông hóa thân thành chúa tể ngu ngốc, châm biếm những hành vi xấu xa của các quan lại. Vai diễn nổi tiếng khác của Ken Shimura là ông chú quái đản trong show Strange Uncle's. Ngoài diễn hài, ông đắt show quảng cáo, làm MC. Theo On, tài sản của ông ít nhất 5 tỷ yen (46,3 triệu USD).

Tạo hình chúa tể ngu ngốc của Ken Shimura. Ảnh: Flash.

Tuy vậy, trong gần 50 năm sự nghiệp, Ken Shimura không ít lần bị chỉ trích phân biệt giới tính, diễn hài với cảnh khêu gợi, động chạm cơ thể phụ nữ. Đời tư của Ken Shimura được nhắc đến nhiều không kém sự nghiệp. Theo Chinatimes, nghệ sĩ nghiện rượu, thuốc lá và thường xuyên thay bạn gái. Ông hút trung bình ba bao thuốc lá mỗi ngày trước khi nhập viện vì viêm phổi năm 2016. Song ông không bỏ rượu.

Năm Ken Shimura 67 tuổi, tờ Flash đăng loạt ảnh ông cùng một cô gái đi chơi ở bar. Không lâu sau, ông đi bar cùng một người đẹp khác. Trên Instagram, nghệ sĩ thường đăng ảnh uống rượu cùng các cô gái.

Ken Shimura thường đăng ảnh uống rượu cùng các cô gái. Ảnh: Instagram.

Tháng 9/2019, Ken Shimura nhập viện vì đi ngoài ra máu. Một tháng sau, tờ Bunshun ghi lại cảnh ông cùng một cô gái ngồi trên chiếc Rolls-Royce Holdings màu đen, đến uống rượu tại một quán bar ở Tokyo, chơi từ đêm tới gần sáng.

Ken Shimura vướng tin đồn tình ái cùng nhiều người đẹp làng giải trí, trong đó có diễn viên Yōko Ishino, cựu sao phim người lớn Mihiro, MC Ayako Kato... Năm ngoái, ông tiết lộ tặng cô gái ông theo đuổi một chiếc Mercedes-Benz.

Nghệ sĩ cho biết nghĩ đến chuyện kết hôn từ khi 20 tuổi. Ông yêu nhiều người, sống cùng bạn gái, gặp gỡ gia đình bạn gái để hướng đến hôn nhân song cuộc tình nào cũng không đi đến kết quả. Cứ sau mỗi ba năm, ông lại có bạn gái mới.

Như Anh (theo Bunshun, On)