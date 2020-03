'Kẻ vô hình' doanh thu cao gấp bảy lần kinh phí

Quán quân mới của Top 10 phòng vé Bắc Mỹ tuần này là phim kinh dị The Invisible Man (Kẻ vô hình) với 29 triệu USD. Ở thị trường quốc tế, phim thu về 20,2 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu là 49,2 triệu USD chỉ sau ba ngày cuối tuần.

Ban đầu, The Invisible Man được phát triển như một phần Vũ trụ Điện ảnh Quái vật của Universal. Nhưng sau thất bại của Dracula Untold và The Mummy, hãng gác lại kế hoạch và đưa The Invisible Man thành phim riêng. Kịch bản chỉ lấy cảm hứng từ tiểu thuyết lừng danh cùng tên của H. G. Wells, thay đổi hầu hết cốt truyện và bối cảnh. Phim do đạo diễn Leigh Whannell - cộng sự lâu năm của "ông hoàng kinh dị" James Wan - thực hiện, với diễn xuất của nữ diễn viên Elisabeth Moss.

The Invisible Man cũng được các chuyên trang điện ảnh khen ngợi về chất lượng khi khai thác nỗi sợ thông qua chiều sâu tâm lý chứ không chỉ dừng lại ở các màn hù dọa đột ngột như phim kinh dị thông thường. Phim nhận 90% đánh giá tích cực trên trang Rotten Tomatoes, được độc giả trang IMDb chấm 7,6/10.

Sonic the Hedgehog - phim về nhân vật ngoài hành tinh có siêu tốc độ - vẫn có doanh thu tốt ở tuần thứ hai chiếu rạp. Với 16 triệu USD, tác phẩm có Jim Carrey diễn xuất đứng á quân tuần này.

Ở tuần công chiếu thứ 21, Parasite - phim Hàn đầu tiên giành Oscar - đã rời Top 10 phòng vé Mỹ. Đến nay, tác phẩm của đạo diễn Bong Joon Ho đạt doanh thu toàn cầu 236,5 triệu USD, trở thành phim Hàn ăn khách nhất mọi thời.

Tại Việt Nam tuần qua, The Invisible Man cũng là bộ phim ăn khách nhất với gần bảy tỷ đồng, theo trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam. Phim hài của điện ảnh Hàn Quốc - Sở thú thoát ế - đứng thứ hai với hơn ba tỷ đồng và phim kinh dị Thí nghiệm xác sống đứng thứ ba với gần hai tỷ đồng. Phiên bản đen trắng của phim Parasite thu về hơn 130 triệu đồng tại Việt Nam.

Phòng vé Mỹ từ ngày 28/2 đến 1/3

The Invisible Man: 29 triệu USDSonic the Hedgehog: 16 triệu USDThe Call of the Wild: 13,2 triệu USDMy Hero Academia: Heroes Rising: 5,1 triệu USDBad Boys for Life: 4,3 triệu USDBirds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn: 4,1 triệu USDImpractical Jokers: The Movie: 3,5 triệu USD1917: 2,6 triệu USDBrahms: The Boy II: 2,6 triệu USDFantasy Island: 2,3 triệu USD