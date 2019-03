Katy Perry hát thánh ca cùng thí sinh American Idol

Ca sĩ khiến khán giả cuộc thi âm nhạc Mỹ thích thú khi hòa giọng với thí sinh 17 tuổi.

Ngày 10/3, tập ba vòng thử giọng Amrerican Idol lên sóng với tiết mục nổi bật của Drake Maccain - 17 tuổi. Drake đến từ Spring City, Tennessee và là anh cả trong gia đình có 11 người con. Cậu bắt đầu hát các bài thánh ca từ khi còn bảy tuổi. Drake làm việc tại một cửa hàng tạp hóa để phụ giúp gia đình. Thoạt trông, cậu có tính cách nghịch ngợm với mái tóc nhuộm sấy phồng, nhưng khi cất giọng, cậu thể hiện nội lực, chất sâu lắng, ngọt ngào ở bài thánh ca His Eye Is on the Sparrow. Katy Perry - ca sĩ lớn lên cùng các bài thánh ca trong một gia đình mục sư - hào hứng hòa giọng cùng thí sinh. Giám khảo Luke Bryan gợi ý cả hai hát Oh Happy Day và cậu tiếp tục thể hiện xuất sắc bên nghệ sĩ nổi tiếng.

Drake Mccaine - American Idol 2019 Drake Mccain trình diễn tại vòng thử giọng American Idol 2019.

Giám khảo Lionel Richie khen ngợi: "Bạn đã hát mà không cần có ban nhạc, không cần một đạo cụ gì cả... Bạn có khả năng hòa âm và xướng âm với những nhạc phẩm cổ. Đó là yếu tổ giúp bạn lọt vào cuộc thi này, Drake". Katy góp ý: "Tôi thích tông giọng của bạn, tôi muốn bạn mài giũa nhiều hơn và cho chúng tôi thấy bạn là một nghệ sĩ thực thụ. Chọn những bài hát thích hợp là điều rất quan trọng với bạn". Drake giành quyền đi tiếp vào vòng trong.

Ba giám khảo của American Idol 2019 từ trái qua: Lionel Richie, Luke Bryan và Katy Perry.

American Idol là cuộc thi ca nhạc dựa trên chương trình Pop Idol từ Anh, được Simon Fuller thành lập tại Mỹ, phát sóng trên kênh Fox từ năm 2002 đến 2016 (15 mùa). Năm 2018, mùa thứ 16 phát sóng trên kênh ABC. American Idol từng là một trong những chương trình tìm kiếm tài năng thành công nhất của lịch sử truyền hình Mỹ. Trần Minh Như – quán quân Nhân tố bí ẩn 2016 - đại diện Việt Nam góp mặt trong American Idol năm nay.

Thu Thảo