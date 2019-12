Kanye West thu hút người nghe nhạc tháng qua

Các ca khúc trong album “Jesus is King” của Kanye West thu hút nhiều lượt nghe trên các nền tảng, đạt thứ hạng cao ở các bảng xếp hạng.

‘Follow God’ - Kanye West

Follow God là ca khúc đầu tiên được thực hiện MV trong album Jesus is King của Kanye West, phát hành ngày 9/11. Trong MV, ca sĩ và cha mình - Ray West - lái xe băng qua một vùng đất rộng phủ tuyết của tiểu bang Wyoming (Mỹ). Lời bài hát thể hiện Kanye cố gắng kết nối sâu sắc với cha và Chúa Jesus, đồng thời loại bỏ những ảnh hưởng, cách thức vận hành tiêu cực của mạng xã hội.

Follow God nhanh chóng leo lên vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong tuần ra mắt, đây là ca khúc thứ 18 của Kanye lọt top 10 bảng xếp hạng này. Album Jesus is King cũng giành ngôi quán quân trên Billboard 200.

‘Closed On Sunday’ - Kanye West

Ngày 29/11, Kanye West phát hành MV Closed on Sunday - ca khúc thứ tư trong album Jesus is King. MV có sự góp mặt của gia đình Kanye - vợ Kim Kardashian, bốn con nhỏ North, Saint, Chicago, Psalm cùng mẹ vợ - bà Kris Jenner. Cả gia đình dắt tay nhau đi trên một núi đá lớn và tươi cười cùng người dân ở thảo nguyên. Hình ảnh gia đình bên nhau giữa thiên nhiên rộng lớn, rời xa cuộc sống hiện đại góp phần thể hiện ý nghĩa cốt lõi của bài hát. Gia đình West vốn luôn thu hút nhiều sự thu hút và chỉ trích trên mạng xã hội, Kanye bày tỏ mong muốn loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực đó đến các con. Cuối MV, rapper đứng hát trên một tảng đá cao, hòa giọng cùng những người dân, tạo nên cảnh tượng hạnh phúc của những người theo đạo Thiên Chúa. Sau hai ngày ra mắt, MV thu hút gần bảy triệu lượt xem trên nền tảng Youtube.

‘everything i wanted’ - Billie Eilish

‘everything i wanted’ - Billie Eilish

Billie Eilish tiếp tục chứng tỏ sức hút mỗi khi ra sản phẩm âm nhạc mới. Đĩa đơn mới nhất mang tên everything i wanted của "nữ hoàng trầm cảm" trong vòng 10 ngày đã đạt vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Đây là ca khúc lọt vào top 10 thứ hai của Billie sau bad guy.

Vẫn là chất nhạc và giọng hát ma mị quen thuộc, everything i wanted là lời cảm ơn đến anh trai và nhà sản xuất Finneas O'Connell - người quan trọng trong quá trình phát triển tính cách và phong cách âm nhạc của Billie. Trên kênh BBC Radio 1, Billie chia sẻ: "Tôi từng mơ mình tự sát và không ai quan tâm. Tất cả người bạn thân nhất và những người tôi cộng tác xuất hiện trước công chúng và nói 'Ồ, chúng tôi chưa bao giờ thích cô ấy'. Bài hát thể hiện anh trai là người bạn tốt nhất của tôi. Dù tôi có những giấc mơ tồi tệ và điều đó xảy ra hay bất kể điều gì khác, anh ấy sẽ luôn bên cạnh tôi".

‘Before You Go’ - Lewis Capaldi

‘Before You Go’ - Lewis Capaldi

Chủ nhân bản hit Someone You Loved ra mắt ca khúc mới mang tên Before You Go ngày 22/11, nằm trong album Divinely Uninspired To A Hellish Extent. Lewis tiếp tục chinh phục người nghe với ca khúc mang giai điệu trầm buồn cùng lời ca sâu sắc. Nội dung Before You Go chất chứa cảm giác nuối tiếc, ân hận vì đã không giúp người mình yêu thương cảm thấy bớt đau đớn trước khi rời đi. Sau một tuần ra mắt, ca khúc giành được vị trí á quân trên xếp hạng UK Single Charts.

‘Daddy’ - Coldplay

‘Daddy’ - Coldplay

Tiếp nối MV Orphans ra mắt tháng 10, Daddy được phát hành ngày 20/11, thuộc album Everyday Life của ban nhạc Coldplay. Daddy khiến nhiều người nghe xúc động về khao khát của một người con, mong muốn được yêu thương, kết nối sâu sắc với người cha. MV Daddy được thực hiện với công nghệ hoạt hình 2D, nhân vật chính là một cô bé hình con rối trải qua hành trình ký ức. Vì không có cha ở bên, cô gái nhỏ luôn cảm thấy hụt hẫng. Cô dần trưởng thành hơn về mặt cảm xúc và thấu hiểu nỗi đau của cha, cầu xin cha ở lại để cảm nhận được sự quan tâm của cha trong sinh nhật mình.

Trên Youtube, ca khúc hiện thu hút hơn bảy triệu lượt nghe. Album Everyday Life cũng lần lượt leo lên vị trí số bảy trên Billboard 200 và đầu bảng UK Album Chart trong tuần cuối tháng 11.

