JustaTee, Phương Ly hợp tác với ban nhạc Clean Bandit

JustaTee và Phương Ly lần đầu kết hợp với nhóm nhạc từng đạt giải Grammy - Clean Bandit - trong dự án âm nhạc toàn cầu Tuborg Open.

Các nghệ sĩ kỳ vọng màn kết hợp này sẽ vượt qua mọi giới hạn về ngôn ngữ lẫn phong cách, đồng thời thể hiện trọn vẹn tinh thần "Open to More" - khuyến khích người trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn, mở rộng tâm trí chào đón những điều mới mẻ trong cuộc sống.

Trong khuôn khổ Tuborg Open 2019, ngoài màn hợp tác cùng hai nghệ sĩ Việt, ban nhạc Clean Bandit còn có dịp làm việc với nhiều nghệ sĩ từ Italy, Mexico, Trung Quốc, Ấn Độ... Nếu ca sĩ Benny Dayal được chọn đại diện Ấn Độ thì Henry Lau - cựu thành viên của nhóm Super Junior M - được lựa chọn để đại diện Trung Quốc.

"Dự án âm nhạc Tuborg Open nhằm mở ra cơ hội hợp tác cho các nghệ sĩ tài năng, gắn kết họ bằng niềm cảm hứng mới mẻ và lan tỏa lối sống tích cực đến người trẻ toàn cầu. Từ đây, cộng đồng yêu nhạc có thể kỳ vọng vào sản phẩm hợp tác giữa JustaTee, Phương Ly và Clean Bandit", đại diện dự án nói.

JustaTee và Phương Ly liên tục có sản phẩm đạt lượt view cao.

Dự án Tuborg Open 2019 đánh giá cao sức hút của JustaTee và Phương Ly với khán giả trẻ. Cặp sao bắt đầu hợp tác làm nhạc từ năm 2017 và liên tục cho ra mắt loạt hit như Mặt trời của em, Thằng điên và Anh là ai. Không chỉ đầu tư hình ảnh, câu chuyện, các bài hát của bộ đôi còn được khán giả đánh giá có giai điệu mới mẻ.

Clean Bandit ra mắt vào năm 2008 tại Anh, là một trong những ban nhạc điện tử có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Nhóm gồm các thành viên Jack Patterson, Luke Patterson và Grace Chatto. Loạt hit Rockabye, Symphony, Solo của nhóm... được khán giả đón nhận. Hiện họ là đại sứ toàn cầu của Tuborg Open.

JustaTee - Phương Ly và Clean Bandit sẽ sản xuất một sản phẩm âm nhạc trong dự án Tuborg Open 2019

Tuborg Open được khởi xướng từ năm 2017 bởi Tuborg - nhãn hiệu bia nắp giật đến từ Đan Mạch. Dự án mong muốn giúp giới trẻ có cơ hội khám phá và trải nghiệm nét độc đáo của nhiều nền văn hóa thông qua âm nhạc. Năm nay, dự án tiếp tục trở lại, kết nối các nghệ sĩ tại nhiều quốc gia, tạo nên dấu ấn âm nhạc trên hành trình truyền cảm hứng cho giới trẻ toàn cầu. Xem chi tiết tại đây.

Vạn Phát