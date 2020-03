Jung Woo Sung từng bị bạn gái bỏ vì nghèo

Tài tử Hàn Jung Woo Sung cho biết ngày trẻ, mỗi khi hẹn hò bạn gái thường phải trả tiền bữa ăn cho anh.

Ngày 18/3, Jung Woo Sung thu hút sự quan tâm của công chúng khi nói kinh nghiệm hẹn hò, điều tiếc nuối trên chương trình Dolseung (KBS). Anh tiết lộ có người yêu từ thuở 19, đôi mươi nhưng các mối tình sớm đứt gánh. "Tôi từng bị vài người bỏ. Đó là câu chuyện buồn", anh nói. Tài tử gặp khó khăn về vật chất, bạn gái thường phải trả tiền các bữa ăn khi họ hẹn hò. "Tôi làm việc bán thời gian như một người mẫu, kiếm được khoản tiền nhỏ nhưng không dư dả".

Theo Daum, diễn viên lớn lên trong con hẻm nghèo tại Sadang-dong (Seoul, Hàn Quốc), nghỉ học từ năm lớp 11. Woo Sung từng làm nhiều nghề để kiếm tiền phụ gia đình, từ nhân viên bán bánh mỳ, giao thức ăn nhanh cho tới phụ việc trường quay. Những công việc chân tay giúp anh duy trì cuộc sống, nuôi giấc mơ thành người nổi tiếng. Đầu thập niên 1990, anh bén duyên nghề người mẫu, ban đầu ít người biết, về sau gây "bão" làng mốt Hàn Quốc nhờ ngoại hình đẹp, kỹ năng catwalk và biểu cảm tốt. Từ khi gia nhập làng giải trí, tài tử thận trọng khi yêu vì ám ảnh quá khứ.

Jung Woo Sung thoải mái nói về quan điểm tình yêu trên chương trình "Dolseung".

Năm 2011, anh công khai mối quan hệ với mỹ nhân Lee Ji Ah, sau hợp tác trong bom tấn Iris 2. Vài tháng sau đó, Lee Ji Ah bị phanh phui chuyện kết hôn với huyền thoại Kpop - Seo Taiji - từ năm 16 tuổi. Scandal của nữ diễn viên cũng chấm dứt chuyện tình của cặp sao.

Khi MC Lee Seung Chul hỏi về quan điểm công khai tình yêu, Jung Woo Sung lập tức đáp: "Bạn gái tôi ghét điều đó". Anh lý giải vì là người nổi tiếng, anh luôn trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông lẫn khán giả, đi đâu, làm gì đều không thoải mái. "Có thể tự do sánh vai nhau là một phần quan trọng giúp các đôi tình nhân gắn kết. Tôi không thể làm điều đó, tôi thật vô dụng, không phải mẫu bạn trai lý tưởng", anh nói.

Jung Woo Sung bày tỏ tiếc nuối vì ngày nay điện thoại thông minh khiến việc gặp gỡ, liên lạc người yêu quá dễ dàng. Trong quá khứ, anh thích cảm giác chờ đợi vì lãng mạn. Theo anh, để gắn kết lâu dài, các cặp tình nhân phải thật lòng và tôn trọng lẫn nhau. Khi được hỏi hiện có hẹn hò ai không, anh nói: "Tình yêu là điều bạn luôn phải làm. Đừng ngần ngại yêu".

Trên Naver và các diễn đàn tại Hàn, nhiều người lan tỏa tâm sự của Woo Sung và bày tỏ cảm thông. Khán giả viết: Một người đàn ông không có tiền sẽ bị bỏ rơi ngay cả khi bạn đẹp trai như Jung Woo Sung", "Không thể tin người đàn ông được nhiều thiếu nữ khao khát như anh ấy lại từng bị 'đá' "...

Jung Woo Sung sinh năm 1973, nổi danh châu Á với Những tay đua kiệt xuất, Sad Movie, Beat, Hoa cúc dại... Ngoài diễn xuất, anh còn thành công ở lĩnh vực kinh doanh. Tài tử và bạn thân Lee Jung Jae đồng sáng lập công ty giải trí Artist Company, hiện quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ha Jung Woo, Kim Eui Sung, Go Ah Sung, Park So Dam, Yum Jung Ah, Go A Ra...

Anh được khán giả lẫn nghệ sĩ mệnh danh là "Ngôi sao của các ngôi sao", "Quý ông hoàn hảo" và đứng đầu nhiều cuộc bình chọn "Mỹ nam được khao khát nhất Hàn Quốc". Ngày 3/3, Entertainment Weekly công bố danh sách "Ngôi sao độc thân được yêu thích nhất Hàn Quốc", Jung Woo Sung đứng thứ tư. Ở tuổi 47, diễn viên nói hài lòng với cuộc sống độc thân, tận hưởng niềm vui du lịch. Trên Daum, người hâm mộ mong anh sớm yên bề gia thất.

Thanh An