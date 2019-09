Jun Vũ cho biết cô là tín đồ của ẩm thực Thái Lan. Khi biết nhà hàng Som Tum Thai khai trương ở lầu 5, trung tâm mua sắm Sai Gon Centre (quận 1, TP HCM), nữ diễn viên đến tham dự và thưởng thức món ăn Thái. Người đẹp định cư tại Thái Lan từ năm 15 tuổi, từng tham gia nhiều dự án âm nhạc của các ca sĩ Thái như Mr.Min (Just a Friend), Neung Apiwat ETC (Wedding Dress), Z-MYX (Still Lovin’U)... Cô về Việt Nam theo đuổi nghệ thuật từ năm 2015.