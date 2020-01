Trong Gái già lắm chiêu 3, Jun Vũ vào vai Khánh My, một tiểu thư có vẻ ngoài hiền lành, trong sáng nhưng bên trong nhiều mưu mô. Cô vừa tán tỉnh Jack (Lê Xuân Tiền), vừa có mối quan hệ mờ ám với Pierre (Bình An), em họ của Jack. Ảnh: Jun Vũ và Bình An trong cảnh quay trên biển.