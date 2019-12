'Jumanji 2' dẫn đầu phòng vé

"Jumanji: The Next Level" - bom tấn có The Rock, Jack Black - dẫn đầu phòng vé Mỹ cuối tuần qua với 60 triệu USD.

Theo Box Office Mojo, kết quả này đạt kỳ vọng của hãng Sony, đồng thời cao hơn phần trước - Jumanji: Welcome to the Jungle (2017). Trang này nhận định tác phẩm thành công nhờ thu hút nhiều khán giả trẻ. Chỉ 29% số khách xem Jumanji: The Next Level ở Mỹ cuối tuần qua trên 25 tuổi.

Trailer Jumanji The Next Level Trailer phim.

Trong phần mới, do biến cố, các nhân vật quay lại thế giới ảo trong trò chơi điện tử. Phim được khen nhờ diễn xuất của dàn sao tên tuổi gồm The Rock (tức Dwayne Johnson), Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan và Awkwafina nhưng yếu tố hành động bị chê kém phần trước. Jumanji: The Next Level được 66% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Trên toàn cầu, tác phẩm hiện thu 212 triệu USD. Ở Việt Nam, phim cũng ăn khách với 29 tỷ đồng tuần qua (theo nhà phát hành Galaxy).

Đứng thứ hai ở Mỹ cuối tuần qua là "cựu binh" Frozen 2 với 19,1 triệu USD. Dù chiếu đến tuần bốn, bom tấn hoạt hình Disney vẫn trụ trong top 2. Trên toàn cầu, phim đã vượt tỷ USD và vẫn hướng đến doanh thu phần đầu - 1,274 tỷ USD. Đây là tác phẩm thứ sáu của hãng Disney cán mốc tỷ USD trong năm - chứng tỏ thể thống trị của đại gia Hollywood.

Phim trinh thám Knives Out về ba với 9,2 triệu USD. Tác phẩm quy tụ dàn sao Chris Evans, Daniel Craig, Ana de Armas là cú hit nhẹ cuối năm với doanh thu toàn cầu 162 triệu USD, trong khi kinh phí chỉ 40 triệu USD.

Ân Nguyễn