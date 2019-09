Judith Light được khắc sao trên Đại lộ Danh vọng

MỹNgôi sao truyền hình Judith Light được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood sau hơn 40 năm đóng phim.

Ngày 12/9, lễ vinh danh diễn viên Transparent được tổ chức, đánh dấu ngôi sao thứ 2.673 được gắn trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Minh tinh tham dự sự kiện cùng chồng - tài tử Robert Desiderio, người bên bà suốt 34 năm. "Tôi biết ơn sâu sắc những người có mặt tại đây. Các bạn giúp tôi nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời trên phim trường. Ngôi sao này tượng trưng cho sự kết nối, đồng hành và niềm vui khi được làm việc với các bạn" - Judith nói khi nhận giải.

Judith Light (giữa) cùng chồng và con gái tới dự lễ khắc sao. Ảnh: AFP.

Theo Variety, ở tuổi 70, Judith tích cực đóng phim hơn thời trẻ. Cuối tháng 9, minh tinh sẽ xuất hiện trong phần cuối series Transparent. Nhà sản xuất cũng lên kế hoạch thực hiện bản điện ảnh cho bộ phim sau năm mùa với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên hiện tại. Judith cũng góp mặt trong series The Politician của Netflix trong tháng 10.

Judith Light, sinh năm 1949, là diễn viên và nhà sản xuất phim nổi tiếng tại Mỹ. Bà xuất thân từ sân khấu kịch Broadway, từng nhận hai giải Tony. Judith bắt đầu đóng phim từ năm 1979, ghi dấu ấn trong nhiều series ăn khách như One Life To Live, Who's The Boss, Ugly Betty... Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Judith nổi tiếng là nhà hoạt động vì cộng đồng, tham gia nhiều chiến dịch vì phụ nữ, người đồng tính và các bệnh nhân HIV.

Judith Light trong Who's The Boss Judith Light trong series "Who's The Boss". Video: Youtube.

Đạt Phan (theo Variety)