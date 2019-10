'Joker' thu gần 60 tỷ đồng

Việt NamPhim "Joker" - kể về ác nhân cùng tên do Joaquin Phoenix đóng chính - thu gần 60 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu.

Nhà phát hành cho biết tác phẩm thuộc hàng ăn khách nhất trong các phim nhãn C18 (không dành cho người dưới 18 tuổi) từ đầu năm. Ra mắt từ ngày 4/10, Joker chiếm hơn nửa số suất ở nhiều rạp thuộc hệ thống CGV, Galaxy, Lotte trong cuối tuần đầu. Tuần qua, tác phẩm tiếp tục trụ rạp tốt bên cạnh sự cạnh tranh từ phim Việt Thất sơn tâm linh.

Trailer Joker Trailer phim.

Joker kể về ác nhân cùng tên (Joaquin Phoenix đóng) - người đàn ông nghèo bước vào con đường tội ác. Nhân vật xuất hiện trong truyện tranh DC từ năm 1940, là một trong những kẻ phản diện kinh điển. Phim Joker được khen ngợi, giành giải Sư Tử Vàng ở LHP Venice (Italy). Trên VnExpress, nhiều độc giả chấm tác phẩm điểm cao.

Thành tích của Joker ở Việt Nam cũng phù hợp tình hình phòng vé thế giới. Phim hiện thu 543 triệu USD trên toàn cầu, xếp thứ 10 từ đầu năm. Tác phẩm được báo Âu Mỹ đoán có thể đạt một tỷ USD, thành phim 18+ đầu tiên cán mốc này năm nay.

Cuối tuần qua, Joker tiếp tục dẫn đầu ở Mỹ với 55 triệu USD, vượt The Addams Family (30,2 triệu USD) và Gemini Man (20,5 triệu USD). Trong khi Joker thắng lớn, phim Gemini Man của đạo diễn Lý An, nam chính Will Smith bị xem là thất bại. Tác phẩm hành động được nhận định thu dưới kỳ vọng, nhiều khả năng gây lỗ bởi kinh phí lên đến 140 triệu USD. Chỉ 25% giới phê bình khen phim trên Rotten Tomatoes, thấp nhất sự nghiệp của Lý An.

* Joaquin Phoenix - lá bài tẩy của 'Joker

Ân Nguyễn