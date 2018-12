Johnny Depp và 'bông hồng Pháp' đóng phim về bê bối tình dục

'Cướp biển vùng Caribbean' bị nghi hoãn quay vì Johnny Depp nghiện rượu / Johnny Depp bị thương khi đóng phim

The Guardian đưa tin Johnny Depp và Marion Cotillard đóng hai vai chính trong bộ phim tâm lý The Libertine.

Johnny Depp vào vai giám đốc quỹ tiền tệ IMF vướng bê bối tình dục trong phim mới.

Câu chuyện của đạo diễn Brett Ratner dựa trên bê bối tình dục của Dominique Strauss-Kahn - cựu giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Hồi năm 2011, ông bị bắt sau khi bị cáo buộc xâm hại tình dục một cô hầu phòng New York. Sau đó, ông bị phanh phui nhiều bê bối liên quan đến tình dục khác.

The Libertine là phim thứ hai được làm dựa trên bê bối sex của tổng giám đốc người Pháp. Trước đó, phim Welcome to New York có tài tử Gérard Depardieu đóng chính cũng bàn về chuyện này.

Đây cũng là lần hai Johnny Depp và Marion Cotillard diễn chung, sau bộ phim giật giân Public Enemies (2009).

Johnny Depp và Marion Cotillard từng diễn chung trong "Public Enemies".

The Libertine đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Depp sau vai diễn trùm xã hội đen gây tiếng vang trong Black Mass. Năm nay, Depp hội ngộ khán giả trong bom tấn kỳ ảo Alice Through the Looking Glass của đạo diễn James Bobin. Năm sau, anh sẽ trở lại với vai Thuyền trưởng Sparrow trong bom tấn Pirates of The Caribbean: Dead Man Tell No Tales.

Marion Cotillard vừa hoàn thành phim It’s Only the End of the World của đạo diễn trẻ Xavier Dolan. "Bông hồng Pháp" cũng xuất hiện cùng Michael Fassbender trong bom tấn ra mắt cuối năm - Assassin’s Creed.

The Libertine dự kiến chiếu rạp năm 2017.

