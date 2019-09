Jessie McCartney đính hôn

MỹCa sĩ Jessie McCartney cầu hôn diễn viên Katie Peterson sau bảy năm hẹn hò.

Ngày 15/9, Jessie thông báo trên Instagram đã cầu hôn bạn gái Katie và được cô chấp thuận. Nam ca sĩ đăng bức ảnh hai người hôn cùng dòng chú thích: "Đã 'khóa' được cô ấy". Katie cũng chia sẻ bức ảnh tương tự trên trang cá nhân và viết: "Bảy năm và bây giờ là mãi mãi". Theo People, Jessie cầu hôn tại nhà hàng CUT tại khu Beverly Hills (Mỹ) hôm 13/9, trong ngày kỷ niệm bảy năm hẹn hò.

Jessie McCartney đăng ảnh bạn gái Katie Peterson đeo nhẫn đính hôn. Ảnh: Instagram.

Jesse McCartney, 32 tuổi, gia nhập làng nhạc năm 2000 với vai trò thành viên nhóm Dream Street. Anh phát triển sự nghiệp solo từ năm 2002, vừa hát vừa sáng tác ca khúc. Album solo đầu tiên - Beautiful Soul - bán được hơn 1,5 triệu bản. Ngoài sáng tác âm nhạc, ca hát, Jesse McCartney còn đóng nhiều phim như Summerland, The Suite Life of Zack & Cody, Hannah Montana... Anh hiện lưu diễn vòng quanh thế giới, có đêm nhạc tại TP HCM hồi tháng 7.

Katie Peterson, 32 tuổi, từng đóng phim Step Up Revolution và một số series truyền hình như Victorious và Down With David. Hai người hẹn hò từ năm 2012.

Jesse McCartney hát Beautiful Soul Jesse McCartney hát "Beautiful Soul". Video Youtube.

Đạt Phan (theo People)