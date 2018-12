Jessica Chastain có con nhờ mang thai hộ

Dàn sao dự đám cưới Jessica Chastain ở Italy

Trang PageSix đưa tin Jessica Chastain và chồng cô - Gian Luca Passi de Preposulo - hạnh phúc khi có con nhờ biện pháp mang thai hộ. Họ mới bị bắt gặp đưa con đến bác sĩ nhi khoa ở New York (Mỹ). Hồi tháng 10, nữ diễn viên cũng được trông thấy mang xe đẩy con trên đường phố Boston (Mỹ). Lúc đó, cô đang quay phim Eve.

Vợ chồng diễn viên địu con trên đường phố New York.

Nguồn tin cho biết con gái ngôi sao chào đời từ bốn tháng trước. Bé cứng cáp, khỏe mạnh, di chuyển cùng bố mẹ khắp nơi bằng máy bay. Tuần trước, cả gia đình đến dự lễ khai trương một cửa hàng cao cấp ở Paris (Pháp).

Jessica Chastain là "bông hoa nở muộn" ở Hollywood. Cô gây ấn tượng trong các bộ phim được đánh giá cao như The Tree of Life, Lawless hay Take Shelter... và đã có trong tay hai đề cử Oscar dù chỉ nổi lên từ năm 2011.

Năm 2012, tạp chí Time cũng đưa Jessica Chastain vào danh sách "100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới". Người đẹp kết hôn với Gian Luca Passi de Preposulo - một doanh nhân người Italy - năm 2017.

Hà Thu