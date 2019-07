Jessica Alba bị hack tài khoản Twitter

Hacker dùng trang cá nhân của minh tinh đăng nhiều bài viết kỳ thị đồng tính, phân biệt chủng tộc và ủng hộ Chủ nghĩa Phát xít.

Ngày 28/7, theo Fox News, tài khoản Twitter của Jessica Alba liên tiếp đăng nhiều bài viết khiến người hâm mộ phản ứng. Đầu tiên, một dòng trạng thái xuất hiện: "Đức Quốc Xã đã không làm gì sai. Tất cả là kế hoạch của Chúa". Tiếp đó, tài khoản này viết: "Lại nghe tiếng còi của xe cảnh sát. Khi nào thì lũ mọi đen này mới thôi phạm pháp để ta có một giấc ngủ yên bình". Một bài viết khác cho biết Jessica sẵn sàng trả 50.000 USD cho ai giết một người đồng tính bị tàn tật. Nhiều người lên án Jessica trên trang cá nhân khi những bài viết xuất hiện.

Minh tinh Jessica Alba ở tuổi 44. Ảnh: Twitter.

Theo Cosmopolitan, các bài viết tồn tại khoảng vài giờ. Sau đó, Jessica lấy lại quyền truy cập tài khoản và xóa chúng. Minh tinh cho biết đang ngủ say và không biết gì về sự việc. Trang cá nhân của Jessica có hơn 9,1 triệu người theo dõi. Cô chủ yếu đăng thông tin về gia đình, bạn bè và quảng cáo các sản phẩm làm đẹp của công ty The Honest do cô làm chủ.

Jessica Alba, 38 tuổi, là diễn viên, người mẫu mang ba dòng máu Pháp, Đan Mạch và Mexico. Cô nổi tiếng tại Hollywood đầu thập niên 2000 với các vai diễn trong Dark Angel, Sin City, Fantastic Four... Minh tinh hiện cùng chồng - nhà sản xuất phim Cash Warren - và ba con sống tại biệt thự riêng ở Los Angeles (Mỹ). Từ khi kết hôn năm 2008, Jessica Alba dần rút khỏi làng giải trí và chuyển sang kinh doanh. Năm 2012, cô thành lập công ty The Honest - chuyên sản xuất đồ trẻ em từ chất liệu thân thiện với môi trường và các sản phẩm làm đẹp nguồn gốc tự nhiên. Công ty hiện có giá trị khoảng hơn 1 tỷ USD.

