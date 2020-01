Jennifer Lopez từng định làm vũ nữ thoát y

Ca sĩ Jennifer Lopez cho biết từng định làm vũ nữ tại các câu lạc bộ thoát y để mưu sinh thuở mới vào showbiz Mỹ.

Trong bài phỏng vấn số tháng 1 với tạp chí W, giọng ca On The Floor chia sẻ về quãng thời gian mới gia nhập làng giải trí với tư cách vũ công. "Lúc đó, bạn bè của tôi nói kiếm hàng nghìn USD nhờ làm vũ nữ tại các câu lạc bộ thoát y tại New Jersey. Đó là ý tưởng không tồi khi tôi không có tiền và thuờng phải ăn pizza qua ngày. Tuy nhiên, tôi chưa từng làm việc đó", Jennifer nói.

Jennifer Lopez ở tuổi 50. Ảnh: Variety.

Năm 2019, Jennifer Lopez ghi dấu ấn với bộ phim Hustlers của đạo diễn Lorene Scafaria, dựa trên vụ án có thật về một nhóm vũ nữ thoát y chuyên lừa tiền của các doanh nhân giàu có. Cô vai diễn vũ nữ thoát y trong vào vai Ramona - cầm đầu nhóm vũ nữ thoát y chuyên cướp tài sản. Jennifer cho biết lo lắng vì chưa từng đóng các nhân vật phức tạp như vậy. "Ramona gợi nhớ đến một người bạn thú vị, sành điệu nhưng luôn có thể khiến bạn gặp rắc rối lớn vì những trò điên rồ của ả".

Ca sĩ cho biết từ chối tiền cát-xê khi đóng Hustler và nhận thêm vai trò nhà sản xuất. Cô gọi Hustler là một sự đầu tư, đánh cược với bản thân. Cô cũng cho biết tiền không phải yếu tố khiến cô thèm khát hay quyết định nhận các dự án nghệ thuật. Phim hiện thu hơn 157 triệu USD tại phòng vé toàn cầu và giúp Jennifer Lopez nhận đề cử nữ phụ xuất sắc tại giải Quả Cầu Vàng hôm 6/1 tới.

Jennifer Lopez trong phim Hustlers Jennifer Lopez múa cột trong phim "Hustlers". Video: Youtube.

Jennifer Lopez bước sang tuổi 50 tuổi hồi giữa năm 2019, đang thực hiện nhiều dự án để kỷ niệm cột mốc quan trọng của cuộc đời. Bên cạnh Hustlers, cô chuẩn bị cho màn diễn tại sự kiện Super Bowl (chung kết giải bóng bầu dục Mỹ) cùng Shakira vào tháng 2/2020. Jennifer cũng mới hoàn thành tour diễn ngắn hạn quanh nước Mỹ - It's My Party - nhân sinh nhật.

Đạt Phan (theo W Magazine)