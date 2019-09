Jennifer Lopez khoe dáng với áo tắm

PhápMinh tinh Jennifer Lopez, 50 tuổi, diện đồ tắm một mảnh tôn đường cong cơ thể trên du thuyền cùng hôn phu.

Ngày 3/9, giọng ca On The Floor cùng hôn phu Alex Rodriguez đi nghỉ dưỡng tại bãi biển Saint-Tropez, Pháp. Theo Pagesix, nữ ca sĩ vui chơi trên du thuyền sau quãng thời gian lưu diễn và đóng phim Hustlers. Jennifer diện áo tắm một mảnh màu trắng có in chữ "Forever Young" (tạm dịch: Mãi trẻ trung"), đeo khuyên tai và kính mắt bằng vàng. Cô liên tục tạo dáng để Alex chụp ảnh.

Jennifer Lopez khoe hình thể trong trang phục áo tắm tại Pháp. Ảnh: Backgrid.

Gần đây, Jennfer tập trung đóng phim Hustlers cùng ca sĩ Cardi B, diễn viên Lili Reinhart. Cô vào vai vũ công múa cột Ramona - cầm đầu nhóm vũ nữ chuyên cướp tiền, tài sản của các doanh nhân giàu có. Trên chương trình The Ellen Show, Jennifer cho biết: "Huấn luyện viên lên lịch tập hai buổi mỗi ngày và loại bỏ đường, tinh bột khỏi chế độ ăn để có hình thể phù hợp với vai vũ nữ".

Ngày 24/7, Jennifer kỷ niệm sinh nhật tuổi 50 với tiệc 250 khách tại biệt thự trên đảo thuộc thành phố Miami (Mỹ). Alex Rodriguez tặng cô xe thể thao hiệu Porsche trị giá hơn 140.000 USD. Hai người cho biết đang tính chuyện làm đám cưới nhưng không vội vã.

Jennifer Lopez trong phim Hustlers Jennifer Lopez biểu diễn múa cột trong "Hustlers". Video: Annapurna Pictures.

Jennifer Lopez và cựu danh thủ bóng chày Alex Rodriguez đính hôn hồi tháng 3, sau hơn hai năm hẹn hò. Alex từng kết hôn một lần với Cynthia Scurtis và có hai con gái Natasha và Ella. "Nữ hoàng nhạc nhạc Latin" từng có ba đời chồng. Lần kết hôn đầu tiên của cô là với Ojani Noa năm 1997 - 1998. Cuộc hôn nhân thứ hai với Cris Judd kéo dài hai năm (2001 - 2003). Sau đó, cô tổ chức đám cưới với Marc Anthony, có con sinh đôi là Emma - Max.

Đạt Phan (theo Pagesix)