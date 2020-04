Jennifer Aniston tri ân y tá nhiễm nCoV

MỹMinh tinh Jennifer bất ngờ xuất hiện trên truyền hình, động viên và tặng quà một y tá nhiễm nCoV vì chăm sóc các bệnh nhân.

Tối 2/4, trên chương trình Jimmy Kimmel Live, Jennifer Aniston trong vai trò khách mời, bất ngờ gọi điện từ nhà đến trò chuyện với nhân vật chính - y tá Kimball Fairbanks. Kimball nhận kết quả dương tính với nCoV hồi đầu tuần, sau khi chăm sóc cho các bệnh nhiễm tại bệnh viện St. George, bang Utah. Y tá đang ở trong khu cách ly, phải xa hai con trai bốn và 18 tháng tuổi.

Diễn viên Jennifer Aniston (phải) và y tá Kimball Fairbanks trên chương trình "Jimmy Kimmel Live". Ảnh: ABC.

Jennifer cho biết cảm động vì câu chuyện của Kimball Fairbanks, cũng như những nhân viên y tế đang ở tuyến đầu chống dịch. Diễn viên tặng y tá voucher 10.000 USD, giúp Kimball có thể đặt các món ăn yêu thích tới nơi cách ly. Kimball Fairbanks nói: "Xin cảm ơn, tôi rất trân trọng việc này. Dù cảm thấy tồi tệ khi nhận kết quả dương tính, tôi hiện đã khá hơn, quyết tâm chiến thắng bệnh".

Jennifer Aniston cũng kể cuộc sống của bản thân trong thời dịch: "Hôm nay tròn ba tuần sau lệnh phong tỏa. Rửa bát thành sở thích mới của tôi, vì bạn vừa làm vừa được rửa tay. Tôi cũng sắp xếp lại đồ đạc trong nhà để giết thời gian. Chúng ta còn khoảng 30 ngày mới hết hạn phong tỏa. Những ngày đầu cách ly, tôi như phát điên và làm đủ thứ để giết thời gian. Tôi nhận ra phải bình tĩnh, sống chậm lại vì sắp hết việc để làm tại nhà". Cô khuyên khán giả điều quan trọng nhất lúc này là giữ thái độ lạc quan, tích cực.

Jennifer Aniston, 51 tuổi, nổi tiếng nhờ vai Rachel Green trong series Friends thập niên 1990. Cô cũng thành công với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011)... Năm 2019, minh tinh đóng chính trong series The Morning Show của Apple, đánh dấu sự trở lại sau 15 năm không đóng phim truyền hình và nhận một giải Quả Cầu Vàng.

Đạt Phan (theo ET)