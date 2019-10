Jennifer Aniston hôn MC đồng tính

Minh tinh Jennifer Aniston hôn người dẫn chương trình Ellen DeGeneres và khen cô có bờ môi mềm.

Ngày 28/10, Ellen DeGeneres tiết lộ một phân đoạn trong chương trình sắp phát sóng với khách mời Jennifer Aniston. Trong video, hai người trao đổi về nụ hôn giữa Ellen và ngôi sao phát thanh Howard Stern hồi giữa tháng 10. Là người đồng tính, Ellen cho biết thường xuyên hôn môi với đàn ông như một hành động xã giao. Sau vài câu đùa, Ellen thuyết phục Jennifer hôn nhau ngay trên sân khấu, trước sự chứng kiến của khán giả.

Jennifer Aniston hôn Ellen Jennifer Aniston hôn Ellen DeGeneres. Video: The Ellen Show.

Người xem cổ vũ nhiệt tình khi cặp sao "khóa môi". "Khán giả chờ nụ hôn này từ lâu rồi", Ellen nói. Jennifer thích thú và khen Ellen có bờ môi mềm. Jennifer Aniston và Ellen DeGeneres là bạn thân nhiều năm trong làng giải trí Mỹ. Cô thường xuyên xuất hiện trên chương trình của Ellen với tư cách khách mời.

Nữ MC khuyên Jennifer đăng video lên mạng xã hội. Giữa tháng 10, Jennifer lần đầu lập tài khoản Instagram. Hàng triệu người hâm mộ cùng truy cập trang cá nhân của cô khiến hệ thống của mạng xã hội này gặp sự cố. Tổ chức Guinness công bố Jennifer là người đạt mốc 1 triệu người theo dõi nhanh nhất với 5 giờ 16 phút từ khi lập tài khoản. Trang cá nhân của nữ diễn viên hiện có 17,5 triệu người theo dõi sau gần nửa tháng hoạt động. Ellen nghĩ đoạn video hai người hôn nhau sẽ "hot" và khiến Instagram gặp sự cố tương tự.

Jennifer Aniston, 50 tuổi, nổi tiếng nhờ vai Rachel Green trong series Friends thập niên 1990. Cô cũng thành công với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011)... Tháng 11 này, minh tinh đóng chính trong series The Morning Show của Apple, đánh dấu sự trở lại sau 15 năm không đóng phim truyền hình.

Ellen DeGeneres, 61 tuổi, là ngôi sao truyền hình hàng đầu tại Mỹ. Cô xuất thân từ diễn viên hài và nổi tiếng với chương trình truyền hình The Ellen Show, lần đầu phát sóng năm 2003. Ellen từng đoạt giải Oscar, Grammy và giải Primetime Emmy. Năm 2016, Ellen được chính phủ Mỹ trao tặng Huân chương Tự do Tổng thống cho những đóng góp tới nền văn hóa đại chúng nước này.

Đạt Phan (theo CNN)