Trung QuốcTỷ phú Jack Ma ôm guitar, thể hiện ca khúc nổi tiếng của rocker Uông Phong - chồng diễn viên Chương Tử Di.

Tối 10/9, tại buổi tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập công ty Alibaba, Jack Ma (Mã Vân) diện áo da, đeo kính râm, ôm đàn hát Cuộc sống nở hoa. Ca khúc mang nội dung tích cực, khích lệ người nghe vượt qua trở ngại, hướng tới cuộc sống tự do, phóng khoáng. "Từng bao lần ngã trên đường, từng bao lần gãy cánh. Giờ đây tôi không còn ngần ngại. Tôi muốn vượt lên sự tầm thường, tôi muốn cuộc sống nở hoa rực rỡ, như được bay giữa bầu trời bao la", bài hát có đoạn.

Jack Ma hát Rock Jack Ma trình diễn âm nhạc. Video: Sina.

Video Jack Ma hát Rock thu hút hàng nghìn bình luận trên Weibo. Nhiều người ngạc nhiên trước tạo hình và giọng hát của doanh nhân. "Ông ấy thật thú vị, đa tài", "ông ấy có tổ chức liveshow không nhỉ?"... các khán giả bình luận. Một số người nghi ngờ Jack Ma hát nhép vì đây là bài hát khó, đòi hỏi giọng cao, khỏe. Ngoài Cuộc sống nở hoa, Jack Ma cùng ca sĩ Trương Dũng song ca bài hát tiếng Anh You raise me up.

Jack Ma hát 'You raise me up' Jack Ma hát "You raise me up". Video: Sina.

Theo Sina, tại buổi tiệc, Jack Ma công bố từ chức chủ tịch Alibaba. "Tôi không ngờ, sau 10 năm chờ đợi, ngày hôm nay đến nhanh như thế, đến đẹp đẽ như thế. Không làm chủ tịch Alibaba không có nghĩa là tôi nghỉ hưu. Tôi sẽ không dừng chân. Alibaba chỉ là một trong số nhiều giấc mơ của tôi. Tôi cảm thấy bản thân rất trẻ, còn nhiều nơi cần đi, còn nhiều điều cần thử sức", Jack Ma nói. Ông cũng sẽ làm công việc ông coi trọng nhất - dạy học.

Jack Ma trong trang phục đậm chất Rock. Ảnh: Sina.

Tỷ phú Trung Quốc đam mê âm nhạc, phim ảnh, truyện kiếm hiệp. Ông từng song ca cùng diva Vương Phi Phong Thanh Dương - ca khúc nhạc phim Công thủ đạo. Trong phim ngắn này, Jack Ma đóng cao thủ võ thuật, tỷ thí cùng các diễn viên Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, Ngô Kinh...

Như Anh